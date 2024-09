Podgorica, (MINA) – Crna Gora prepoznaje značaj intelektualne svojine u savremenim društvima i teži dostizanju standarda koji važe u državama Evropske unije (EU), kazala je Generalna direktorica Direktorata za međunarodnu saradnju, evropske integracije i implementaciju EU fondova, Ivona Savićević.

Iz Ministarstva ekonomskog razvoja (MER) saopštili su da će od danas do 6. Septembra u Crnoj Gori boraviti ekspertska misija Evropske komisije (EK), čiji je primarni cilj sagledavanje stanja u vezi sa ispunjenjem četvrtog završnog mjerila u okviru pregovaračkog poglavlja 7 – Intelektualna svojina.

Navodi se da su u misiji eminentni stručnjaci, Romana Matanovac Vukčević, Ninoslav Babić i Rafaela Tifenbaher.

Iz MER-a su kazali da je danas održan prvi sastanak eksperata sa predstavnicima tog Vladinog resora, koji sa svoje dvije direkcije predstavlja centralnu tačku u oblasti intelektualne svojine u Crnoj Gori.

Savićević, koja je i pregovarač za klister dva, istakla je da pravo zaštite intelektualne svojine nije samo obaveza iz procesa EU integracija, već i odgovornost države da zaštiti kreativne kapacitete građana.

“Naglasila je da Crna Gora prepoznaje značaj intelektualne svojine u savremenim društvima i teži dostizanju standarda koji važe u zemljama EU”, kaže se u saopštenju.

Generalna direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju, Jasna Vujović, pojasnila je da je sistem zaštite prava intelektualne svojine u Crnoj Gori postavljen na zdravim i održivim osnovama.

Ona je dodala je da je zakonodavni okvir u značajnoj mjeri usklađen sa pravom EU i da se tom pitanju u kontinuitetu posvećuje posebna pažnja.

“Vujović je podsjetila da je Vlada prošle godine usvojila Strategiju intelektualne svojine Crne Gore za period 2023-2026, kao i Izvještaj o realizaciji ovog strateškog dokumenta za prethodnu godinu i Akcioni plan za realizaciju obaveza za ovu godinu”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su tokom sastanka predstavljeni rezultati koje su dvije direkcije Ministarstva postigle u prethodnom periodu u cilju ispunjenja obaveza iz pregovaračkog poglavlja, s namjerom da se vlasnicima prava intelektualne svojine omogući da na najbolji mogući način uživaju benefite intelektualnog rada.

Predstavnici Ministarstva su kazali da se nadaju da će rezultati misije biti afirmativni za Crnu Goru i da će predstavnici EK prepoznati posvećenost crnogorskih institucija i kapacitete za adekvatno sprovođenje prava intelektualne svojine.

Oni su naveli da se nadaju da će poglavlje 7 biti prvo sledeće koje će Crna Gora zatvoriti u narednom periodu.

