Crna Gora potvrdila status kredibilnog i solidarnog saveznika

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je, i u okolnostima drastično narušenih bezbjednosnih prilika u Evropi uslijed agresije Rusije na Ukrajinu, potvrdila status kredibilnog, odgovornog i solidarnog NATO saveznika, kazao je ministar unutrašnjih poslova i rukovodilac Ministarstva odbrane Filip Adžić.

Ministarstva vanjskih poslova i odbrane večeras su organizovala prijem povodom šeste godišnjice članstva Crne Gore u NATO Alijansi, u Vili Miločer u Budvi.

Domaćini prijema bili su premijer i koordinator Ministarstva vanjskih poslova Dritan Abazović i Adžić.

Abazović je istakao značaj članstva Crne Gore u Alijansi, u kontekstu jedinstva i solidarnosti evroatlantskog zajedništva.

“Danas, više nego ikada, svjedočimo značaju stabilnosti i bezbjednosti, i ponosni smo što smo dio evroatlantske porodice”, poručio je Abazović, navodi se u zajedničkom saopštenju Ministarstava vanjskih poslova i odbrane.

On je podsjetio na stratešku opredijeljenost Crne Gore kada je u pitanju politika otvorenih vrata, dodajući da se nada da će Alijansa postati bogatija za još jednog člana.

Adžić je kazao da je ovaj datum potvrda zrelosti savremenog crnogorskog demokratskog društva i istovremeno najbolji garant očuvanja svih vrijednosti na kojima počiva današnja Crna Gora.

On je istakao da se ove godine 5. jun obilježava u kritičnom trenutku za međunarodnu stabilnost, u okolnostima drastično narušenih bezbjednosnih prilika u Evropi, uslijed brutalne agresije Rusije na demokratsku Ukrajinu.

Adžić je naglasio da je i u tim okolnostima bez presedana za Sjevernoatlantsku alijansu, Crna Gora potvrdila status kredibilnog, odgovornog i solidarnog saveznika.

“I to na način što smo sa jedne strane obezbijedili značajnu političku, vojnu i humanitarnu podršku Ukrajini, a sa druge strane, rame uz rame sa saveznicima, učestvovali u donošenju odluka koje su rezultirale jačanjem kolektivne odbrane i dodatnom unaprjeđenju NATO odvraćanja i odbrane”, istakao je Adžić.

Načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore (VCG) Zoran Lazarević poručio je da se čuvajući granice Alijanse na najbolji način čuvaju granice Crne Gore.

On je istakao da su u proteklih šest godina uradili brojne iskorake u pogledu proširenja znanja i sposobnosti pripadnika vojske, obogatili njihova iskustva i značajno unaprijedili njihovu svijest o zajedništvu.

“Zato smo danas ravnopravno, po svim pitanjima i standardima, prisutni na istočnim granicama Alijanse, u Letoniji i Bugarskoj, ali i na Kosovu i u Iraku, kao i u Zapadnoj Sahari, praktično na mnogim mjestima gdje su mir i stabilnost ugroženi“, rekao je Lazarević.

