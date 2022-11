Crna Gora mora biti dio Evrope i sačuvati građanski karakter

Podgorica, (MINA) – Crna Gora nema alternativu, već mora biti dio u porodice evropskih naroda i sačuvati građanski karakter i multietnički i multivjerski sklad, poručeno je na trećem protestu pokreta Ima nas.

Nakon govora na platou ispred Skupštine, građani su krenuli u protestnu šetnju Bulevarom Svetog Petra Cetinjskog.

Član Predsjedništva Demokratske partije socijalista Nermin Abdić kazao je da su se okupili da brane svaki pedalj jedine domovine.

“Svi ovdje moramo poručiti da Crnogorci ne ljube lance. Crna Gora nema alternativu, mora ići sigurnim korakom u porodice evropskih naroda. Mora da sačuva građanski karakter i multietnički i multivjerski sklad”, poručio je Abdić, prenosi Pobjeda.

On je kazao da je građane ispred Skupštine okupila ljubav prema državi, poručujući da će ih biti još više.

“Ne možemo dozvoliti da se naši pacijenti liječe bez ljekova, niti da se naša djeca školuju u školama bez grijanja. To im nećemo dozvoliti, niti oprostiti”, naglasio je Abdić.

Poslanica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović Stanković rekla je da neće proći “Vučićeve sluge” sa svojim zlim naumima pokoravanja Crne Gore.

“Nijesu prošle sluge Beograda ni devedesetih, pa neće ni danas u nezavisnoj i NATO Crnoj Gori”, rekla je Vuksanović Stanković.

Ona je naglasila da se ljudi slavnog 13. jula nikada neće pokoriti.

“Ima nas i vazda nas je bilo da anticrnogorskoj, antigrađanskoj, antievropskoj, primitivnoj, nacionalističkoj, velikosrpskoj politici kazemo veliko “ne”. Ne kao Lovćen, ne kao Durmitor ne kao Rumija”, istakla je Vuksanović Stanković.

Ona je, govoreći o inicijativi Otvoreni Balkan, istakla da će Crna Gora u Evropu, a ne u “fantomski srpski svet”.

“Dalje ruke od Crne Gore. Crna Gora će u Evropu, a ne u srednji vijek. Crna Gora će u EU, a ne u fantomski srpski svet”, rekla je Vuksanović Stanković.

Građanski aktivista Predrag Vušurović kazao je da građani Crne Gore traže da se spriječi rušenje ustavnog poretka i da “pučistički Zakon o predsjedniku bude povučen”.

“Crna Goro, tražiš da bude postignut dogovor o Ustavnom sudu, kako bi se obezbijedili uslovi za vanredne izbore. Crna Goro, sabiraš snagu i ljude, i tek ćeš. Nikad Crna Gora kakvu (predsjednik Srbije Aleksandar) Vučić sanja”, rekao je Vušurović.

On je kazao da se Crna Gora Ustavom zove “jedina naša”.

“Jedino što je kod (premijera Dritana) Abazovića spektakularno, spektakularno je za tuđ račun vladati s pola Vlade. Neka neko javi Abazoviću – predstava je gotova, a zavjesa pada. Taj cirkus i takav klovn odlazi iz našeg grada. Široko im polje Otvorenog Balkana. Ne u tu Vučićevu otvorenu jamu”, rekao je Vušurović.

Novinarka Pobjede Kaćuša Krsmanović poručila je da se građanski aktivisti i novinari, među kojima je ona, a koje su u BIRN-ovoj analizi označeni kao ekstreministi, nijesu uplašili i da ih ne mogu ućutkati.

“Ima nas da branimo i odbranimo naše pravo da dignemo glas u odbranu građanske Crne Gore”, rekla je Kramsnović.

Krsmanović je kazala da je tu da “odlazećem premijeru Dritanu Abazoviću i onima koji su mu dali zadatak da Crnu Goru vrati pod srpsku čizmu i ruski uticaj” poruči “Neće moći”.

“Neće moći dok ima nas. Abazoviću, džaba vam spiskovi nepodobnih. Džaba vam prijetnje, medijska posluga. Nijesmo se uplašili. I nećemo nikada ćutati. Naša dužnost, kao slobodnih ljudi, je da dižemo glas”, rekla je Krsmanović.

Ona je kazala da ih ima dovoljno da odlučno i nepokolebljivo kažu “Dosta je”.

“Crna Gora je naša svetinja. Naš dom i naša država. I nijesmo mi radikalne desničarke i desničari, ekstremistkinje i ekstremisti. Mi smo dostojanstveni i dostojni stubovi ove zemlje. Nećete nas satrijeti i utrijeti”, dodala je Krsmanović.

Član Liberalne partije Vido Drašković kazao je da “klero-nacionalistička vlast” tvrdi da je oslobodila Crnu Goru.

“Tačno je, oslobodila nas je, svakog dobra. Rezultat njihove dvogodišnje vladavine je država u vanrednom stanju. Cilj im je da još jedini legitimni i legalni institut, predsjednika države sruše kako bi prikazali Crnu Goru kao neodrživu. Ima li nas da spriječimo rušenje ustava”, rekao je Drašković.

On je kazao da je njihova obaveza prema precima, a dužnost prema potomcima da sačuvaju ono za šta su se borili njihovi preci.

“Ima li nas da odgovorimo izazovima koji su pred nama. Pred nama su dva puta – Otvoreni Balkan –ambis čeljusti kleronacionalista i Evropska unija – društvo razvijenih i prosperitetnih naroda. U pamet se, građani Crne Gore”, poručio je Drašković.

Predsjednik barskog Opštinskog odbora Socijaldemokrata Branislav Bane Nenezić rekao je da je parlamentarna većina, stvorena bez ikakvog izbornog programa koji bi Crnoj Gori donio boljitak , skovana samo sa ciljem da se što vise unizi džava.

Kako je rekao, mnogo toga dogodilo se za dvije godine u režijama prve “eksperimentalne, ekspertske i ekstremske, pa zatim i cenzus vlade” koja je, prema njegovim riječima,dala sebi za pravo da predlaže zakone koji su direktno u suprotnosti sa Ustavom.

“Danas je to zakon o predsjedniku, šta je slijedeće? Zakon o državnim simbolima, zastavi i himni?”, rekao je Nenezić.

On je kazao da cijene osnovnih namirnica rastu, potrošačka korpa je iz dana u dan sve veća, a da niko ne predlaže nijednu mjeru.

“A i kako bi, kad oni koji su zaduženi za ekonomiju nemaju namjeru da se bave ekonomijom kako i sami kažu. I kao vrhunac, od ove nastavne godine naša djeca pri odlasku u školu moraju da se obuku slojevito da bi mogli pisati u svojim đačkim klupama jer su nam škole bez grijanja”, saopštio je Nenezić.

On je istakao da nijedan pojedinac ili grupa nije iznad Crne Gore.

“Najveća vrijednost je naša građanska Crna Gora u kojoj težimo da svi budemo jednaki. Slobodna , građanska Crna Gora je nešto za šta se moramo dostojanstveno ali uporno boriti, neće nam je niko pokloniti”, poručio je Nenezić.

On je rekao da neće odustati od zahtjeva za novim vanrednim parlamentarnim izborima i da građani treba da odluče ko će ih voditi i predstavljati

