CGO: Odnos zvaničnika prema kritičarima pokazatelj demokratskog kapaciteta

Podgorica, (MINA) – Odnos najviših zvaničnika prema kritičarima najbolji je pokazatelj njihovog demokratskog kapaciteta i sistema koji pretenduju da izgrade, saopštili su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Iz te nevladine organizacije (NVO) kazali su da je sastanak predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića sa predstavnicima NVO sektora bio otvoren, sadržajan i konstruktivan.

„Veoma je važno što u situaciji kada se odlazeći premijer Abazović sve nervoznije, neprimjerenije i opasnije obrušava na kritički orijentisan dio NVO sektora, uz direktne prijetnje i pokušaje diskreditacije, samostalno i/ili uz pomoć aktera koji ga podržavaju, potpuno drugačiji pristup zauzima predsjednik države“, navodi se u objavi CGO-a na Tviteru /Twitter/.

U CGO-u smatraju da se mora otvoriti širok i inkluzivan dijalog na temu „Kakva nam država Crna Gora treba?“, i da adresiranje pitanja evropskih integracija mora uključiti, kao polazni i integralni dio, vrijednosti.

„Predsjednik sa nespornim izbornim legitimitetom i u ovom procesu može imati ključnu ulogu, a CGO će podržati sve pozitivne iskorake, ali i kritikovati skretanja sa tog magistralnog puta“, dodali su iz CGO-a.

