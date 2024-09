Centar za autizam gradiće u staroj zgradi škole u Ozrinićima

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i Opština Nikšić potpisali su Memorandum o saradnji s ciljem izgradnje Centra za autizam na teritoriji te opštine.

Iz MPNI su kazali da je projekat Centra za autizam važan korak ka unapređenju brige o osobama sa autizmom u Crnoj Gori.

„Njegova realizacija će značajno doprinijeti kvalitetu života ove ranjive grupe“, dodali su iz MPNI.

Memorandum je potpisan na osnovu Odluke Vlade i njime je predviđena saradnja koja uključuje prenos prava trajnog raspolaganja na objektu stare zgrade škole Osnovne škole “Radoje Čizmović” u Ozrinićima, koji će biti korišćen za izgradnju Centra za autizam.

