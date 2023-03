Brđanin: Spremni da zaštitimo bezbjednost ukrajinskih državljana

Podgorica, (MINA) – Uprava policije spremna je da zaštiti bezbjednost državljana Ukrajine koji borave Crnoj Gori, poručio je direktor policije Zoran Brđanin.

Iz Uprave policije saopšteno je da se Brđanin danas sastao sa novoimenovanim ambasadorom Ukrajine, Olehom Herasimenkom.

Tom prilikom, kako se dodaje, istaknut je značaj prijateljskih odnosa i potreba za kontinuiranim jačanjem saradnje, posebno u odnosu na efikasnu razmjenu informacija.

“Brđanin je naglasio da je bezbjednost svih ljudi koji borave na teritoriji Crne Gore za Upravu policije imperativ i ukazao na spremnost crnogorske policije da zaštiti bezbjednost državljana Ukrajine koji borave u Crnoj Gori, naročito u aktuelnom periodu”, kaže se u saopštenju.

Herasimenko je ocijenio da se diplomatski predstavnici u Crnoj Gori osjećaju sigurno i zahvalio na naporima koje Uprava policija ulaže u tom segmentu.

“Istovremeno, ambasador je pozvao na reagovanje na moguće incidente sa građanima Ukrajine, uzimajući u obzir slučajeve koji su se nedavno desili u Crnoj Gori”, kazali su iz policije.

Govoreći o unapređenju saradnje, sagovornici su istakli opredijeljenost za jačanje koordinacije zajedničkih aktivnosti i unaprjeđenje razmjene informacija ne samo na nacionalnom već i na lokalnom nivou.

Navodi se da su Brđanin i Herasimenko pozdravili produženje odluke Vlade o odobravanju privremene zaštite osobama iz Ukrajine, usvojene početkom marta.

Podsjeća se da se tom odlukom odobrava privremena zaštita od godine državljanima Ukrajine, osobama bez državljanstva kojima je posljednje boravište bilo u toj državi.

Tom odlukom odobrava se i osobama kojima je Ukrajina odobrila međunarodnu zaštitu, a koja su bila prisiljena da napuste tu državu zbog oružanih sukoba.

“U duhu kontinuiranog unapređenja partnerskih odnosa, sagovornici su ponovili obostranu spremnost za dodatno intenziviranje saradnje u svim pitanjima od obostranog značaja”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS