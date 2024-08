Bošnjačka vijeća doprinose saradnji država u kojima žive Bošnjaci

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka vijeća doprinose boljoj povezanosti i saradnji država u kojima Bošnjaci žive.

To je ocijenjeno na sastanku predsjednika Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori Sulja Mustafića i predsjednik Izvršnog odbora Mirsada Rastodera sa generalnim sekretarom Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca Emirom Zlatarom i predsjednikom Izvršnog odbora Bošnjačkog vijeća u Srbiji Fuadom Baćićaninom.

Kako je saopšteno iz Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori, tokom sastanka u Podgorici razmatrana su važna pitanja položaja i statusa Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji, i ukupno u regionu.

“Ocijenjeno je da bošnjačka vijeća kroz svoj Ured za koordinaciju doprinose jačanju međusobne saradnje i unaprijeđenja zaštite identiteta, kulture i jezičkih posebnosti, te ujedno doprinose boljoj povezanosti i saradnji država u kojima Bošnjaci žive”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su , u tom cilju, podržani napori koji snaže ulogu Ureda i formiranja drugih oblika zajedničkog institltucionalnog djelovanja u cilju artikulisanja potreba bošnjačkog naroda u zemljama regiona.

