Bivšim zatvorenicima otežan proces društvene reintegracije

Podgorica, (MINA) – Bivšim zatvorenicima otežano je integrisanje u društvo, ocijenjeno je na konferenciji Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR).

Na završnoj konferenciji, u sklopu projekta “Reintegracija kroz edukaciju”, saopšteno je da mladi čine četvrtinu ukupnog broja ljudi koji se nalaze u zatvorskom sistemu Crne Gore.

YIHR je u prethodnih deset mjeseci kroz taj projekat radila na podizanju kapaciteta i unapređenju obrazovanja pripadnika NEET grupe – mladih starosti od 15 do 29 godina, koji nijesu u obrazovanju, zaposleni ili na obuci, a koji su štićenici Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS).

Kako su kazali iz YIHR-a, to su radili uz podršku nevladine organizacije (NVO) Prima i Evropske unije.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati implementacije projekta.

Navodi se da je procenat mladih koji su pripadnici NEET grupe 26,5 odsto, prema izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore za ovu godinu.

Koordinatorka projekta Mehdina Kašić Šutković naglasila je da će realizacija projekta doprinijeti smanjenju broja povratnika u UIKS, jer će po odsluženju kazne, zahvaljujući novostečenim znanjima, njihovo samopouzdanje biti povećano, kao i olakšana njihova integracija u društvo.

Ona je kazala da je problem diskriminacija sa kojom se ta grupa mladih ljudi suočava nakon procesa resocijalizacije.

„Vjerujem da je većina vas svjesna koliko je naše društvo podložno diskriminaciji i predrasudama. Štaviše, bivšim zatvorenicima je dodatno otežano integrisanje u društvo, a da ne govorimo o šansama za zaposlenje i normalan nastavak života u zajednici“, rekla je Kašić Šutković.

Iz YIHR su ocijenili da će realizovane obuke doprinijeti polaznicima da lakše dođu do zaposlenja, jer će biti konkurentniji na tržištu rada, a njihova reintegracija olakšana.

Jelena Jovanović iz NVO Prima kazala je da je mnogo faktora koji utiču na nezaposlenost mladih, a dodatno zabrinjava i činjenica da je svaka četvrta mlada osoba u opasnosti od siromaštva.

“Jedna četvrtina od ukupnog broja ljudi koji se nalaze u zatvorskom sistemu Crne Gore su upravo mladi. Oni nailaze na najrazličitije probleme kada završe odsluženje kazne i za njih postoji izuzetno velika šansa da će biti povratnici”, navela je Jovanović.

Ona je rekla da mladi ljudi koji pripadaju NEET kategoriji nijesu specifično prepoznati u lokalnim strategijama i akcionim planovima.

Samostalna službenica za tretman za realizaciju programa obrazovanja UIKS, Ivana Vujović, navela je da je licencirana obuka koja je sprovedena u okviru projekta „Reintegracija kroz edukaciju“ osmišljena tako da se prvi put pružaju znanja koja su akutelna, primjenljiva i koja mogu pomoći zatvorenicima da ta znanja iskoriste na tržištu rada.

Obuke je pohađalo 20 zatvorenika koji su bili podijeljeni u dvije grupe, a inicijalni plan je bio da to budu mlađi zatvorenici koji služe kratke kazne.

Vujović je kazala da se proces obrazovanja u ustanovama odvija nesmetano.

Izvršna direktorica Montenesoft firme, Natalija Đaletić, koja je sprovodila obuke za ciljnu NEET grupu, apelovala je da se ne gleda na ljude kao na statističke podatke.

Ona je naglasila da je potrebno promijeniti opštu sliku o obrazovanju.

„Sve je moguće zahvaljujući našim edukatorima. Imali smo sjajne ljude koji su od prvog do posljednjeg dana zaista radili svoje zadatke. Usvojili su digitalne kompetencije i posebno radili na Microsoft ofice-u i digitalizaciji i jeziku”, rekla je Đaletić.

Đaletić je navela da su uspješno završili obuke i testiranja i da su im dodijeljeni sertifikati koji će im olakšati da nastave svoje obrazovanje.

Ona je kazala da je, prema njihovim evaluacijama, veoma visok broj polaznika izrazio želju da nastavi sa obukom, posebno kada se radi o učenju jezika.

“Prijatno nas je iznenadio entuzijazam i želja sa kojom su pristupali našim obukama”, rekla je Đaletić.

Đaletić je naglasila da je jako važna tema i da je jako potrebno da se podrže mladi ljudi, ali i svi koji žele da usvajaju znanje.

Glavna savjetnica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Marijana Sinđić, zahvalila je što se institucija iz koje dolazi prepoznaje kao saradnik tokom cijelog trajanja projekta.

„Imam osjećaj da ste vi prvi koji su prepoznali tu kategoriju lica i omogućili ste im da lakše dođu do zaposlenja i da nakon odsluženja kazne vode jedan smisleniji život”, kazala je Sinđić.

