Afirmisati direktno obraćanja građana i građanki zakonodavnoj vlasti

Podgorica, (MINA) – Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozvao je crnogorsku Skupštinu da efektivnije promoviše digitalne alate u afirmaciji direktnog obraćanja građana i građanki zakonodavnoj vlasti, uključujući e-peticije i elektronsko postavljanje pitanja poslanicima i poslanicama.

Iz te nevladine organizacije podsjetili su da je skupštinski portal e-peticije počeo sa radom 2023. godine kako bi Skupštinu učinila otvorenijom prema građanima.

Koordinatorka programa Aktivno građanstvo Sara Čabarkapa, rekla je da je tada iz Skupštine saopšteno da će građani na taj način moći “lakom upotrebom modernih tehnologija da pokrenu pitanja iz zakonodavne aktivnosti, utičući na proces kreiranja javnih politika”.

Ona je rekla da su na portalu e-peticije precizno navedena pravila za podnošenje i potpisivanje peticije, da moraju biti jasno formulisane, bez uvrijedljivog ili nezakonitog sadržaja i bez pozivanja na diskriminaciju.

Čabarkapa je kazala da peticije mogu podnijeti, ili kasnije podržati, državljani Crne Gore i stranci sa stalnim boravkom, putem online formulara, uz unos ličnih podataka, uključujući i JMBG, i konkretan prijedlog aktivnosti koje Skupština treba da preduzme.

“Šta se dešava nakon pokretanja i potpisivanja peticije manje je definisano, a ne postoji ni način preko kojeg bi građani i građanke mogli pratiti tok svake peticije”, istakla je Čabarkapa.

Ona je navela da je prema statistici dostupnoj na sajtu Skupštine Crne Gore, 2023. godin podnijeto 28 podnesaka za peticije, a prošle godine 23.

“To opominje da ovaj portal nije dovoljno promovisan, ali i da su dosadašnjim odnosom Skupštine mnogi demotivisani, budući da se dalje koriste internet stranice koje nijesu povezane sa institucijama Crne Gore, kao što su Peticije.online i Change.org, radije nego ovaj mehanizam”, smatra Čabarkapa.

Ona je rekla da je na portalu pojašnjeno da će, ukoliko u roku od 60 dana peticiju podrži najmanje šest hiljada građana i građanki, nadležni skupštinski odbor razmatrati njenu sadržinu i odlučiti o eventualnom formalizovanju u vidu prijedloga zakona (osim za budžet i prostorni plan).

“Praksa je pokazala da nijesu sve peticije koje su generisale dovoljan broj potpisa u roku od 60 dana razmatrane na odborima, ali i da su pojedine imale prioritetan tretman, istakla je Čabarkapa.

Prema njenim riječima, od sedam peticija koje su prikupile dovoljan broj potpisa 2023. i prošle godini, samo su četiri bile razmatrane na odborima.

“Zakonski nije definisano da će nadležni odbor razmotriti svaku peticiju, što se koristi da Skupština diskreciono odbije, bez detaljnog objašnjenja, peticije koje ne smatra bitnima”, ocijenila je Čabarkapa.

Ona je kazala da nije promovisan ni mehanizam elektronskog postavljanja pitanja poslanicima.

“Građani i građanke mogu postaviti pitanje poslaniku ili poslanici putem digitalnog obrasca na portalu ePeticije, uz napomenu da se ne razmatraju anonimna, nejasna ili uvredljiva pitanja. Statistika Skupštine, za koju se navodi da se dnevno ažurira, ukazuje da do sada niko nije koristio ovaj mehanizam”, navela je Čabarkapa.

CGO je pozvao Skupštinu Crne Gore da mehanizme koji treba da služe za jačanje povjerenja građanstva u institucije bolje promoviše, učini transparentnijim u toku i ishodima podnijetih peticija, ali i da obezbijedi da se lični podaci građana i građanki čuvaju.

Čabarkapa je kalazala da kada se ovakvi mehanizmi koriste uspješno i pravilno, oni koriste cijelom društvu i zbog toga je dodatno važno da povjerenje građana i građanki ne bude zloupotrijebljeno, kao i da svi imaju jednake šanse u ovom sistemu.

“Praksa postupanja sa e-peticijama, nažalost, kod mnogih ostavlja prostor za sumnju, a primjer peticije za očuvanje Velike plaže za koju se potpisi prikupljaju preko platforme Change.org, i koju je za dvije nedjelje prikupljeno oko 11, 500 potpisa to potvrđuje”, zaključila je Čabarkapa.

