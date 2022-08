Adžić: Tragedija kakvu ne pamti ni Prijestonica ni Crna Gora

Podgorica, (MINA) – Današnji događaj na Cetinju, u kojem je ubijeno 11 osoba, velika je tragedija kakvu ne pamti ni Prijestonica, ni Crna Gora, rekao je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

On je novinarima ispred bolnice “Danilo I” na Cetinju kazao da riječi ne pomažu i se nema šta reći.

“Saosjećam sa porodicama stradalih, mojim sugrađanima koji su osjetili veliku bol. Najiskrenije se nadam da će uspjeti da se izbore s ovim teškim trenucima”, rekao je Adžić .

On je, kako prenosi portal Vijesti, kazao da ranjenima želi da se što prije oporave.

