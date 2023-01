Adžić: Ministarstvo zdravlja da angažuje privatno obezbjeđenje

Podgorica, (MINA) – Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić predložio je da Ministarstvo zdravlja razmisli o angažovanju privatnog obezbjeđenja u zdravstvenim ustanovama.

Zaposleni u svim jedinicama Hitne medicinske pomoći (HMP) u Crnoj Gori okupili su se u 12 sati kako bi, uz simbolično upaljenu zvučnu signalizaciju, poslali poruku da se maltretiranje i ponižavanje zdravstvenih radnika mora zaustaviti.

Adžić je, obraćajući se okupljenima ispred HMP u Podgorici, rekao da u Ministarstvu unutrašnjih poslova ima oko 1,5 hiljada službenika, prenosi Pobjeda.

To, kako je naveo, nije dovoljno da omoguće stalno obezbjeđenje zdravstvenih ustanova.

Adžić je podsjetio da od prošle godine policijski službenici svakodnevno obilaze zdravsene ustanove.

“Ono što je naša mogućnost je da intenziviramo obilaske”, naveo je Adžić.

Direktor ZHMP Vuk Niković kazao je da današnji skup predstavlja simbolično okupljanje kojim žele da skrenu pažnju i da apeluje na građane da im dozvole da rade, bez nemilih događaja.

“Ovakve scene dešavale su se zadnjih deset – 15 godina. Svjesni smo da više nema guranja pod tepih. Svjesni da se moramo pridržavati hipokratova zakletve i da smo tu da izliječimo pacijente, ali apelujemo na njih da se ove scene ne dešavaju više”, rekao je Niković.

To, kako je naveo, nije politika i performans, već apel edukovanih ljudi da se prestanu sa takvim ponašanjem.

“Zamislite ljekara koji krene da ukaže pomoć i biva pretučen. Zamislite da je smrtno stradao, šta bi se desilo”, kazao je Niković.

Ana Davidović iz podgoričkog ZHMP uputila je zahtjev da se obezbijedi obezbjeđenje kako bi ljekari mogli normalno da obavljaju posao.

“Niko od nas nema pravo da provocira porodicu pacijenata. Sa policijom postoji saradnja i dogovor da tokom noći obilaze jedinice Hitne medicinske pomoći”, rekla je ona.

Prema njenim riječima, takve situacije su prilog apelima da je neophodno omogućiti obezbjeđenje i to zahtijevaju od nadležnih kako bi mogli da rade svoj posao.

Dvije osobe uhapšene su u noći između 8. i 9. januara zbog napada na ljekara Hitne pomoći u Podgorici.

