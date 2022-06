Adžić: Istraga ide u dobrom smjeru

Podgorica, (MINA) – Uprava policije u saradnji sa nadležnim tužilaštvom intenzivno radi na otkrivanju počinioca teškog ubistva u Budvi, saopštio je Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić, navodeći da istraga ide u dobrom smjeru.

U Budvi je u petak uveče ubijen Milić Minja Šaković.

Adžić je kazao da je izuzeto više tragova i predmeta, da su pregledani snimci sa video nadzora, saslušan veći broj osoba da se može se reći da istraga ide u dobrom smjeru.

On je istakao da će u susret turističkoj sezoni na primorju biti raspoređene dodatne policijske snage, da će u večernjim satima na ulicama biti i Posebna jedinica policije i da će doći i do određenih kadrovskih promjena.

“Želimo jasno pokazati da je država jača od svakog klana i kriminalca. Bezbjednosna situacija u zemlji je stabilna, Crna Gora se može tretirati kao bezbjedna destinacija”, poručio je Adžić.

