Addiko banka i njeni zaposleni pomogli školskim ustanovama u tri opštine

Podgorica, (MINA) – Addiko banka i njeni zaposleni donirali su 1,5 hiljada EUR školskim ustanovama u Bijelom Polju, Podgorici i Cetinju.

Kako su saopštili iz Addiko banke, novac je sakupljen učešćem banke i njenih zaposlenih na tradicionalnom Addiko novogodišnjem marketu.

Novac je usmjeren Resursnom centru za obrazovanje i osposobljavanje “1. Jun” i osnovnim školama “Duško Korać” u Bijelom Polju i “Njegoš” na Cetinju, a biće iskorišten za nabavku opreme potrebne djeci i nastavnom osoblju.

Ekspert za korporativne komunikacije u Addiko banci Nataša Milović rekla je da je novogodišnji market sada već tradicionalan događaj u toj banci.

“Svake godine imamo odličan odziv naših zaposlenih, a ove godine nas je posjetio karavan Resursnog centra “1. Jun” sa rukotvorinama njihovih učenika i uljepšao našu prazničnu pijacu ukrasima i čestitkama”, kazala je Milović.

Kako je navela, u duhu dobročinstva, kreativnosti i lijepih emocija, sakupili su donacije za tu ustanovu, ali i za osnovce u drugim školskim ustanovama koje su odabrali.

Addiko volonterski klub (Addiko Cares Club) broji oko 30 stalnih članova, ali angažuje i okuplja sve Addiko zaposlene u različitim prilikama, sa ciljem da doprinese razvoju stabilnog društva, pomaže zajednicu i razvijaja humanost, solidarnost i toleranciju.

“Ove godine Addiko volonterski klub je realizovao tri akcije – U Resursnom centru za obrazovanje i osposobljavanje „1. jun”, Addiko volonteri su oslikali zidove školske trpezarije u maju prošle godine”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su, u saradnji sa inicijativom “Ozelenimo” i gradskim preduzećem “Zelenilo”, posadili više od 50 sadnica na podgoričkom brdu Mala Gorica u decembru”, u cilju ozelenjavanja grada i stvaranja nove park šume.

