ACG: Nastavićemo da u mjeri mogućeg prilagođavamo rad potrebama saobraćaja

Podgorica, (MINA) – Značajno odstupanje u odnosu na red letjenja Air Montenegra za sada ne utiče na redovno opsluživanje svih ostalih aviona i putnika na Aerodromu Podgorica, saopštili su iz Aerodroma Crne Gore (ACG).

Iz ACG su kazali da se to postiže zahvaljujući maksimalnom naporu zaposlenih na podgoričkom Aerodromu, što će, kako su dodali, menadžment kompanije znati da cijeni.

„Imajući u vidu da su kolege iz Air Montenegra najavile da će i tokom dana raditi na otklanjanju manjeg tehničkog kvara na jednom avionu, Aerodrom Podgorica će nastaviti, u granicama mogućeg, da reorganizuje rad i prilagodi se vanrednim potrebama nacionalnog avio-prevoznika”, navodi se u saopštenju.

Iz ACG su zamolili sve putnike da se o statusu svog leta informišu direktno kod odabrane avio-kompanije.

Air Montenegro ranije danas je saopštio da je tokom pripreme za let jednog od aviona identifikovan manji tehnički kvar, zbog čega je došlo do kašnjenja određenih letova.

