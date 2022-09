Abazović održao predavanje i predstavio knjigu na Univerzitetu Kolumbija

Njujork, Podgorica, (MINA) – Predsjednik Vlade Dritan Abazović održao je predavanje na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku i predstavio svoju novu knjigu “Kritika globalne etike”.

Kako je saopšteno iz Vlade, na predavanju, na kojem je moderator bila Bet Fišer Jošida, Abazović je govorio o vanjskopolitičkim prioritetima Crne Gore (Evropska unija i NATO), istorijskom kontekstu i regionalnim prilikama kao i prioritetima u radu 43. vlade.

“On je predstavio i svoju novu knjigu “Kritika globalne etike” koja je prevedena na engleski i albanski jezik, a čija se promocija uskoro očekuje u Crnoj Gori i zemljama regiona”, kaže se u saopštenju.

Odgovorajući na pitanja studenata i profesora, Abazović je, kako se dodaje, pored teme autorske knjige, govorio i o aktuelnim temama poput odnosa države i vjerskih zajednica, ekologiji i o izazovima i rezultatima u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Iz Vlade su naveli da je Univerzitet Kolumbija osnovan 1754. godine i najstarija je visokoškolska ustanova u Njujorku i peta najstarija visokoškolska ustanova u Sjedinjenim Državama.

Univerzitet Kolumbija je jedan od najvažnijih svjetskih centara za istraživanje sa svojih preko 31 hiljada studenata koji studiraju u dvadeset fakultetskih jedinica.

Po Šangajskoj listi, Univerzitet Kolumbija je među deset rangiranih svjetskih univerziteta čiji se rezultati temelje na pokazateljima naučnog i istraživačkog rada.

Abazović je pozvan da govori na Univerzitetu Kolumbija preko programa Pregovaranje i rješavanje konflikata, premijernog diplomskog programa u okviru Škole za stručne studije Univerziteta Kolumbija.

Taj program ima preko 450 bivših studenata koji služe kao naučnici-praktičari za rješavanje konflikata širom svijeta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS