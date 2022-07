Abazović da isključi Markovića iz tima koji će analizirati ugovor sa SPC

Podgorica, (MINA) – Koalicija za prava LGBTIQ+ osoba “Ravnopravno” pozvala je premijera Dritana Abazovića da hitno isključi advokata Velibora Markovića iz Komisije koja će ispitati usuglašenost odredbi Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) sa pravnim poretkom Crne Gore.

Ravnopravno čine organizacije Kvir Montenegro, Centar za građansko obrazovanje, Centar za ženska prava, Anima, Juventas, Asocijacija “Spektra”, Prima, SOS Podgorica, Akcija za ljudska prava, Centar za afirmaciju RE populacije i Centar za monitoring i istraživanje – CeMI.

Iz te koalicije su dodali da očekuju i da se Abazović javno odredi u odnosu na najnovije ispade Markovića, a posebno objavljene “podmukle” komentare u petak, koji se odnose na izvršnu direktorku Akcije za ljudska prava Teu Gorjanc Prelević i dekanicu Pravnog fakulteta Anetu Spaić.

“Pozivamo Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Sinišu Bjekovića, da samoinicijativno pokrene postupak povodom ovog slučaja i još jednom Advokatsku Komoru da prestane da svojim ćutanjem i nečinjenjem saučestvuje u širenju mizoginije i homofobije, te da se hitno pozabavi prethodnim, kao i ponovoljenim mizoginim stavovima Markovića”, kaže se u saopštenju.

Oni su kazali da je Marković u petak na svom profilu na Fejsbuku /Facebook/ podstrekivao mržnju i širio mizoginiju u svojoj reakciji na stav Spajić da neće učestvovati u radu Komisije ukoliko u istoj bude i Marković, koji gaji i javno promoviše homofobne i mizogine stavove.

Iz koalicije su naveli da je prethodno, istog dana, krajnje neprimjereno reagovao i pokušavao diskreditovati Gorjanc Prelević, samo zato što je braneći principe izašla iz Komisije u kojoj je on imenovan.

“Podsjećamo i na stav Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori koja je u komentaru na izbor Markovića jasno podvukla da se “homofobija i rodno zasnovana netolerancija kose sa svime šta Evropska unija predstavlja, kao zajednica zasnovana na poštovanju ljudskog dostojanstva, jednakosti i pravdi”, navodi se u saopštenju.

Oni su podsjetili i da je stav da “sastav tijela koja imenuje vlada treba da odražava ove temeljne vrijednosti”.

Iz koalcije su rekli da je pravo nauka koja je zasnovana na etici koju, kako su ocijenili, Marković besprizorno gazi.

Kako su naveli, Crna Gora kao sekularno uređena država koja stremi savremenim vrijednostima demokratskih društava i konceptima ljudskih prava i sloboda mora biti društvo koje osuđuje svako neetičko ponašanje u svakoj profesiji.

Oni su kazali da dolazak do rješenja podrazumijeva da svaki član radne grupe ima elementarnu kulturu dijaloga.

“Ta kultura je pretpostavka za civilizovanu raspravu i razmjenu argumenata. Kad je u timu neko ko već godinama na drugačije mišljenje reaguje najprizemnijim uvredama, to pokazuje da ne želi da dođete do rješenja”, dodaje se u saopštenju.

Iz koalicije su naveli da bi svako dalje odbijanje Abazovića da smijeni Markovića jasno označilo sukob sa temeljnim vrijednostima EU, stavovima zapadnih partnera Crne Gore, kao i podršku u pokušaju diskreditacije civilnog društva od “jednog homofoba i mizogina”.

“Nadamo se da će premijer Abazović lako i brzo procijeniti što je jedino ispravno da sada preduzme, i da će time pokazati da ne podržava širenje netrpeljivosti prema ženama i LGBTIQ osobama”, navodi se u saopštenju.

