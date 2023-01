Abazović: Crna Gora pokreće svemirski program

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će pokrenuti svoj svemirski program, najavio je premijer Dritan Abazović i dodao da je siguran da će se u kratkom roku crnogorski satelit Luča naći u orbiti.

On je na sjednici Vlade kazao da će Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja na nekoj od narednih sjednica donijeti tu informaciju.

“Crna Gora pokreće svemirski program i kreće razvoj satelita Luča koji treba da se lansira u svemir”, rekao je Abazović i dodao da će to podržati Fond za inovacije.

Kako je naveo, Crna Gora će da otvori još jednu perspektivu – da postane nacija koja, između ostalog, učestvuje u aktivnostima drugih država širom svijeta u razvijanju i te vrste programa.

Abazović je kazao da će inovatore podržati i novcem od ekonomskog državljanstva.

“Država ne želi da sve ostavi na entuzijazmu nekoliko ljudi, nego i da stane iza njih. Ja se nadam da će naša Luča, u doglednom periodu, da služi na ponos”, kazao je on.

Abazović je dodao da je siguran da će se u kratkom roku crnogorski satelit, sa manjim gabaritima, naći u orbiti.

On je kazao da će Ministarstvo ekologije i prostornog planiranja danas objaviti koje se sve građevinske firme bave nelegalnom eksploatacijom šljunka.

Abazović je rekao da su nastavljene aktivnosti po tom pitanju, i najavio da od naredne sedmice kreće video nadzor terena.

“Nastavljaju se akcije Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije, a Ministarstvo ekologije i prostornog planiranja će danas objaviti da svi vide sve firme koje rade nelegalnu eksploataciju šljunka, ne samo u okolini Podgorice, već u cijeloj Crnoj Gori”, kazao je Abazović.

On je rekao da će, nakon što riješe pitanje eksploataciju šljunka, krenuti u borbu protiv nelegalne ekploatacije šuma.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS