Drugo polugodište da počne onako kako je kalendarom planirano

Podgorica, (MINA) – Davanje primata bilo kojoj grani privrede na štetu obrazovanja je nepotrebno, pogrešno i, za prosvjetne radnike, ponižavajuće, poručili su iz Prosvjetne zajednice i predložili da drugo polugodište bude započeto onako kako je kalendarom planirano.

Iz Upravnog odbora tog udruženja su rekli da se osjećaju dužnim da reaguju, iako ih niko nije konsultovao povodom odlaganja početka drugog polugodišta.

“Neprijatno nas je iznenadilo pisanje medija o odlaganju drugog polugodišta iz više razloga”, rekli su iz Prosvjetne zajednice.

Oni su naveli da je odluka donijeta u zadnji tren, kada su se djeca i roditelji već vratili sa putovanja, a većina škola obavila pripremne radove za početak polugodišta, poput sjednica Nastavničkih vijeća i Sjednica stručnih aktiva.

Kako su saopštili, odluka je promijenjena u svega nekoliko sati, “od jedne do druge krajnosti”.

Iz Prosvjetne zajednice su naveli da je ministar prosvjete Miomir Vojinović u jutarnjem programu najavio početak drugog polugodišta 23. januara, kao i da je samo nekoliko sati kasnije na sjednici Vlade donesena odluka da polugodište počne 30. januara.

“Zar nije neozbiljno od Vlade da ovo pitanje razmatra pred sam kraj raspusta, iako je imala tri sedmice da se njime bavi”, pitali su iz Prosvjetne zajednice.

Oni su naveli i da postoji neizvjesnost kada je u pitanju odrađivanje pet radnih dana, subotama ili produžavanjem nastavne godine.

“Nedolična je tvrdnja Vojinovića da je siguran da nastavni proces nece trpjeti, dok uopste za svoje odluke nije trazio misljenje nastavnika i škola, već su nastavnici i direktori škola za tu odluku saznali kad i ostala javnost”, rekli su iz Prosvjetne zajednice.

Oni su naveli da je obrazloženje da se na taj način izlazi u susret turističkoj privredi Crne Gore, a da nije data nikakva procjena i proračun koliko će odlukom biti uvećan prihod države kroz turizam, odnosno da li bi uopšte početak polugodišta od 23. januara išta remetio po tom pitanju.

“Takvim ponašanjem se turizmu daje prednost ispred obrazovanja. Strahujemo da će posljedice za obrazovanje biti mnogo pogubnije”, rekli su iz tog udruženja.

Iz Prosvjetne zajednice su kazali da su neprijatno iznenađeni odlukom Ministarstva i zbog organizacije unutar porodica, remećenja slobodnog vremena učenika i njihovih slobodnih i sportskih aktivnosti koje se odigravaju vikendima, kao i vremena roditelja koje bi mogli kvalitetno posvjetiti djeci.

“Nonšalantno upravljanje slobodnim vremenom nastavnika ukoliko se propušteno bude odrađivalo subotama. Oslanjanje na onlajn nastavu iako jos uvijek nije obezbijedjena računarska oprema za škole i nastavnike”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, to su samo neke od najčešćih reakcija prosvjetara na objavu u medijima, jer je pisanje po medijima postalo redovan kanal komunikacije između Ministarstva, Vlade i škola.

“Smatramo da je nepotrebno, pogrešno i, za prosvjetne radnike, ponižavajuće davati primat bilo kojoj grani privrede na štetu obrazovanja”, rekli su iz Prosvjetne zajednice.

Oni su kazali da, zbog te iznenadne odluke, sumnjaju u dobronamjernost donosilaca odluka u Crnoj Gori, pogotovo jer znaju da su veliki problemi sa grijanjem u školama i da se rješavanje tog problema samo odlaže.

“Predlažemo da ministar i ostali donosioci odluka preispitaju svoj stav i da započnemo drugo polugodište onako kako je kalendarom planirano, uz što hitnije nabavljanje energenata tamo gdje nedostaju”, naveli su iz Posvjetne zajednice.

Oni su kazali da učenici koji žele da pođu na zimovanje, svakako imaju pravo da pet radnih dana odsustvuju sa nastave, i ocijenili da će se, usljed teške ekonomske situacije većine porodica, mali broj njih organizovati i narednu sedmicu poći na zimovanje.

Kako su rekli, obrazovanje ne smije da trpi jer turističke organizacije “nijesu valjano odradile svoj dio posla”.

“Nedopustivo je da svake godine početak i kraj zimskog raspusta zavise od toga da li će snijeg pasti u decembru ili februartu, da li su učionice zagrijane ili neko šalje mejlove sa lažnim dojavama”, rekli su iz Prosvjetne zajednice.

Oni su kazali da sve to govori koliko je obrazovanje u crnogorskom društvu na margini, koliko su sve druge oblasti važnije, i da nema valjanih zastupnika koji će se izboriti za bolji status školstva u Crnoj Gori.

“Na kraju, pitanja za ministra turizma (Gorana Đurovića), premijera (Dritana Abazovića) i Vladu, kolika je očekivana dobit za turizam Crne Gore odlaganjem početka polugodišta? Odnosno, koliku bismo štetu nanijeli privredi polaskom u školu 23. januara?”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Prosvjetna zajednica se nada da su svi donosioci odluka ozbiljni i da će ih upoznati sa analizom zimske turističke sezone gdje bi dobili odgovore na sva pitanja i nedoumice.

