Drešević napustio Bošnjačku stranku

Podgorica, (MINA) – Jedan od osnivača Bošnjačke stanke (BS) Nedžad Drešević napustio je tu partiju.

On je u obrazloženju ostavke, u koju su Vijesti imale uvid, naveo da ne prepoznaje zalaganja za koje se borio zajedno sa Rafetom Husovićem, Kemalom Purišićem, Amerom Halilovićem, Osmanom Nurkovićem i drugim osnivači BS-a.

Drešević je rekao i da je od Kongresa 2021. godine “politika Bošnjačke stranke nejasna i dezorijentisana”, i da je kao takva “često pogubna i za narod koji predstavlja”.

“U toku prošle godine sam zbog dubokog neslaganja sa politikom koju vodi aktuelno rukovodstvo partije na čelu sa Ervinom Ibrahimovićem podnio ostavku na mjesto člana predsjedništva BS, a danas to činim na sve druge funkcije unutar BS-a, kao i na članstvo u stranci”, naveo je Drešević u ostavci.

On je zatražio i da se izbriše iz evidencije članstva.

Drešević je bio potpredsjednik stranke, član Predsjedništva od osnivanja partije i poslanik u Skupštini Crne Gore u jednom mandatu.

Obavljao je funkciju predsjednika odbora na nivou Glavnog grada Podgorica od osnivanja 2006. do 2020. godine.

Drešević je bio odbornik u Skupštini Glavnog grada u četiri mandata, kao i odbornik u Skupštini opštine Tuzi u tri mandata.

