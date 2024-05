Mijač i Mraković bez medalje

Podgorica, (MINA) – Crnogorski kataši, Vladimir Mijač i Mila Mraković, bez medalje završili su pojedinačni nastup na seniorskom karate prvenstvu Evrope u Zadru.

Mijač je, uprkos dobrom nastupu i dvije pobjede, zaustavljen u četvrtfinalnom meču.

On je na startu ubjedljivo pobijedio Grka Mariosa Lamprinosa Markesinisa 38,8 – 36,7, dok je u drugom kolu eliminisao Mađara Botonda Nađa 40,0 – 39,70.

Uslijedio je meč za polufinale protiv Šveđanina Entonija Vua i poraz 40,7-40,5.

Šveđanin nije uspio da se domogne finala, čime je takmičaru Bara zatvorio vrata repasaža.

U ženskoj konkurenciji, Mraković je na startu izgubila od Grkinje Argonite-Georgije Ksenou 38-34,2.

U nastavku prvog takmičarskog dana na tatami će Nemanja Mikulić (do 75), Nikola Malović (do 84), Nemanja Jovović (preko 84), Tina Vujadinović (do 61), Vasilisa Bujić (do 68) i Milena Jovanović (preko 68).

