DPS: U Šavniku ne postoji ni minimum uslova za održavanje popisa

Podgorica, (MINA) – U Šavniku ne postoji ni minimum uslova za održavanje popisa stanovništva, ocijenili su iz šavničkog odbora Demokratske partije socijalista (DPS) i pozvali nadležne državne organa da odlože kompletan proces.

Iz DPS-a su rekli da činjenica da lokalni izbori u Šavniku nijesu završeni ni nakon devet pokušaja glasanja, ukazuje na abnormalan društveno-politički ambijent, kako u toj opštini, tako i čitavoj Crnoj Gori.

Kako su naveli, crnogorska javnost se u proteklom periodu nagledala scena pravnog i fizičkog nasilja, opstrukcija, destrukcija, sprečavanja održavanja glasanja, uništavanja dokumenata o glasanju i u konačnom potpune opstrukcije izbornog procesa u Šavniku.

„Što je gore od svega toga, ni poslije naših brojnih poziva i apela upućenih Vladi, koja više od godinu vrši vlast u tehničkom mandatu, mnoštva krivičnih prijava koje smo podnijeli protiv samih aktera, niko od nadležnih državnih organa nije se udostojio da potraži rješenje kako bi se izašlo iz te situacije“, kaže se u saopštenju.

Iz šavničkog odbora DPS-a rekli su da su tako, nakaradnim sabotažama, lokalni izborni u Šavniku u potpunosti obesmišljeni, „pa sama i pomisao da se u Šavniku treba održati predstojeći popis stanovništva ukazuje da je potpuno bespredmetno o tome govoriti“.

„Kada izuzmemo sve jasne fakte da osnovni pravni i tehnički preduslovi o održavanju popisa u Crnoj Gori nijesu ispunjeni i sagledamo ambijent u kojem žive naši sugrađani, jasno se može zaključiti samo jedno – ne postoji ni minimum uslova da se taj proces u Šavniku održi“, smatraju u DPS-u.

Iz te partije pozvali su Vladu, Ministarstvo finansija i Monstat, kao nadležne državne organe, da kompletan proces odlože do sticanja uslova za njegovo normalno i nesmetano održavanje.

