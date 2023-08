DPS: Tužiočevo ignorisanje prijetnji podstiče nasilje nad novinarima

Podgorica, (MINA) – Procjena tužioca da prijetnje naoružane osobe urednicima Antene M ne predstavjaju krivično djelo može da podstakne i legalizuje nasilje nad novinarima, smatraju u Demokratskoj partiji socijalista (DPS).

Iz policije su danas saopštili da je protiv Nikšićanina Đ.T. (62), koji je prijetio smrću uredniku i zamjeniku urednika portala Antena M, podnijeta krivična prijava zbog nedozvoljenog držanja oružja, ali da je, u dijelu upućenih prijetnji, državni tužilac konstatovao da nema elemenata krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

“Procjena tužioca da prijetnje koje urednicima Antene M izriče osoba koja je naoružana – mržnjom, oružjem i nelegalnom municijom, ne predstavjaju krivično djelo, je skandal i ozbiljan presedan koji može da podstakne i legalizuje nasilje nad novinarima”, rekli su iz DPS-a.

Oni su naveli da će ta odluka nadležnog tužioca ohrabriti nove „nezadovoljnike“ uređivačkom politikom nekog medija da uzmu stvari u svoje ruke, i prijetnjama pokušaju da promijene stil pisanja koji im se ne sviđa ili neki stav sa kojim nijesu zadovoljni.

“Nakon ovakvog stava nadležnog tužioca postavlja se pitanje, šta je potrebno da se desi da bi institucije reagovale, pronašle ko je nadležan, i stale na put ovom nezapamćenom govoru mržnje, uvreda i prijetnji, koje će, bez adekvatne reakcije i sankcije, neminovno dovesti do teških posljedica?”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS