DPS: Stvoreni uslovi da Budva konačno dobije odgovornu vlast

Podgorica, (MINA) – Skraćivanjem mandata Skupštini opštini Budva stvoreni su uslovi za raspisivanje vanrednih lokalnih izbora koji su prijeko potrebni gradu kako bi konačno dobio odgovornu i pristojnu vlast, smatraju u budvanskoj Demokratskoj partiji socijalista (DPS).

Iz DPS-a su rekli da je na njihovu inicijativu danas Skupštini opštini Budve skraćen mandat.

„Čime su se stvorili uslovi za raspisivanje vanrednih lokalnih izbora koji su prijeko potrebni kako bi Budva konačno dobila odgovornu i pristojnu vlast“, rekli su iz DPS-a.

Oni su naveli da je agonija u Budvi koja traje od 2016. godine, kulminirala u prethodnih godinu dana kada se opštinom upravljalo iz pritvora.

„A kada je vršenje vlasti predstavljalo ogoljenu i sirovu borbu međusobno suprotstavljenih frakcija koje su se borile isključivo za svoje lične i partijske interese“, dodaje se u saopštenju.

Iz DPS-a su rekli da im je žao su građani morali da čekaju godinu dana da bi došlo do razrješenja krize.

„Budući da smo odmah nakon hapšenja predsjednika opštine apelovali na ovakav scenario i pozivali na vanredne izbore“, rekli su iz DPS-a.

Oni su kazali da vjeruju da su građani nakon višegodišnje agonije izvukli pouke.

„A DPS je i na ovaj način pokazao da su joj interesi Budve iznad svega, te da bili vlast ili opozicija uvijek ćemo se principijelno boriti za ono što su vrijednosti koje zastupamo“, zaključuje se u saopštenju.

