DPS stavio do znanja da želi aktivno da učestvuje u kampanji za popis

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) jasno je stavila do znanja svim građanima da, u saradnji sa svojim partnerima, želi aktivno da učestvuje u kampanji za popis i pokuša da sakrije stvarnu istinu o građanskoj Crnoj Gori, kazale su Demokrate.

Iz DPS-a su saopštili da se podrazumijeva da svi politički subjekti moraju biti uključeni u popis i ukazivati na svaku moguću proceduralnu grešku ili nedostatak, kao i da je, ukoliko Demokrate žele da sjede skrštenih ruku, to njihov izbor.

Iz Demokratske Crne Gore u reagovanju su naveli da je tim saopštenjem DPS jasno stavio do znanja svim građanima da, u saradnji sa svojim partnerima, želi aktivno da učestvuje u kampanji za popis i pokuša da sakrije stvarnu istinu o građanskoj Crnoj Gori.

„Kao i da ponovo otvori pukotine među građanima na osnovu nacionalnih i vjerskih identiteta“, navele su Demokrate.

Prema njihovim riječima, nije namjera DPS-a da prebroji Crnogorce i Srbe i izrazi stvarne demografske karakteristike Crne Gore, već da „prebroji kriminalce sa kojima su skupljali glasove, jurili glasače i kreirali izborne kampanje“.

Iz Demokratske Crne Gore kazali su da nije namjera DPS-a da naslika stvarnu demografsku sliku, kroz pošten popis i slobodno izjašnjavanje, već „stvaranje klime za kopanje tunela od stanova kriminalnih klanova do tužilačkih i sudskih institucija“.

„Tako da, ako neko do sada nije znao, ovaj tunel ne vodi samo do depoa Višeg suda, već pravo do DPS-a“, kaže se u reagovanju.

Iz Demokratske Crne Gore rekli su da namjera DPS-a nije prikupljanje statističkih podataka.

„Već omogućavanje njihovim vođama kriminalnih klanova da neometano prijete sušenjem ljudskog mesa na Njegušima, da slavodobitno i ponosno pjevaju pjesme “da zna bula kakva je slanina, ne bi ljubila Turčina”, da i dalje stvaraju ambijent za odstrel glavnih i odgovornih urednika slobodnih medija, policijskih funkcionera, da podijele još koji stan, ožive kovertu, prvi milion i nekoliko puta umnože 14 miliona koliko je zaradio sin glave hobotnice u samo jednoj godini“, navodi se u reagovanju Demokrata.

Iz te partije kazali su da „svaka zavjesa jednom padne“ i da oni koji pažljivo posmatraju prepoznaju istinu skrivenu iza nje.

Iz Demokratske Crne Gore rekli su da DPS ne napada generalnog sekretara Demokrata Borisa Bogdanovića zbog popisa „smiješnim izmišljotinama namijenjenim djeci iz dvorišta osnovnih škola“.

„DPS napada Bogdanovića zato što su Demokrate osujetile plan Mila Đukanovića i kavačkog klana da se kroz spletke i osmišljene taktike, uključujući i manipulacije sa poslanicima, ponovno uspostave institucionalni uticaj i vrate na vlast. Stoga, gospodo iz DPS-a, možda je vrijeme da preispitate metode i nacionalističke saveznike“, kaže se u reagovanju.

Iz Demokratske Crne Gore rekli su da su „uvijek budni“ i da „taktike DPS-a neće proći neprimijećeno“.

„Naša posvećenost Crnoj Gori je nepokolebljiva i nećemo dozvoliti da bilo ko kompromituje državu, građane i njene insitucije, a pogotovu ne vođe kriminalnih klanova“, navodi se u reagovanju.

