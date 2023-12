DPS: Rezultati PISA testiranja ukazuju na loše stanje u obrazovanju

Podgorica, (MINA) – Nezadovoljavajući rezultati crnogorskih učenika na PISA testiranju ukazuju na loše stanje u sektoru obrazovanja, ali generalno i u crnogorskom društvu, ocijenili su iz Demokratske partije socijalista (DPS) i dodali da je u posljednje tri godine obrazovni sistem ruiniran.

Iz te partije su kazali da su rezultati na PISA testiranju u prošloj godini u značajnoj mjeri lošiji su nego 2018. godine i najslabiji od 2012.

“Ova poražavajuća činjenica ukazuje da obrazovni sistem u Crnoj Gori u velikoj mjeri kaska u odnosu na ono što su, ne samo standardi država članica EU, već i rezultati država regiona – Slovenije, Hrvatske, Srbije”, navodi se u saopštenju DPS.

Kako su kaza, takvi rezultati PISA testiranja nijesu samo ocjena znanja crnogorske djece, nego rezultati rada crnogorskih obrazovnih institucija i učinaka onih koji su njima rukovodili.

“Nažalost posljednje tri godine ruiniran je obrazovni sistem Crne Gore”, ocijenili su iz DPS-a.

Oni su istakli da je vlast koja je došla avgusta 2020. godine revanšizam u prosvjeti i smjenu nastavničkog kadra postavila kao svoj prioritet.

“Umjesto da se fokusira na reforme, poboljšanje uslova nastave, poboljšanje materijalnog statusa prosvjetnih radnika i motivisanje svih učesnika u nastavi da đaci što bolje i efikasnije usvajaju nova znanja, resorno ministarstvo je tražilo neprijatelje među direktorima škola, izmišljalo razloge zašto će ih smijeniti i postavilo kadar po svojoj mjeri”, kaže se u saopštenju.

Iz DPS-a su dodali da, zbog takvog postupka, tadašnja ministarka Vesna Bratić odgovara pred sudom.

Kako su kazali, možda će materijalna šteta i biti nadoknađena, ali je nenadoknadivo ono što je takvim načinom upravljanja prosvjetom učinjeno.

“Ostvareni rezultati na PISA testu su još jedan šamar u lice našem obrazovnom sektoru, ali i alarm Vladi Crne Gore i najodgovornijim u lancu Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija”, smatraju u DPS-u.

Oni su naglasili da mora prestati praksa da se partijski uhljebi, koji nikad nijesu radili u prosvjeti i ne poznaju obrazovni sistem Crne Gore, postavljaju na važne funkcije.

“Djeca u Crnoj Gori zaslužuju znanje i vještine, jer samo tako mogu biti konkurentni na globalnom tržištu rada. Nijesu oni krivi za ovakav rezultat, već odgovornost leži na vlasti koja se nije vodila unaprjeđenjem prosvjete, već je fokusirala ovaj resor kao cilj koji treba osvojiti”, poručili su iz DPS-a.

