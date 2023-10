DPS: Milatović radi na tome da se vlada ne sastavi

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović pokazao je namjeru da, kršeći Ustav, preuzme ulogu mandatara i time nastavi unutarpartijski obračun u Evropi sad, svjesno radeći na tome da se nova vlada ne sastavi, ocijenili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Iz te partije su kazali da Milatović na današnjoj konferenciji za novinare “u želji da sebe predstavi kao državnika, zapravo nije pokazao ništa izuzev narcisoidnosti, površnosti i neznanja”.

„Pokazao je namjeru da kršeći Ustav preuzme ulogu mandatara i time nastavi unutarpartijski obračun u Evropi sad, svjesno radeći na tome da se nova vlada ne sastavi kako bi Dritan Abazović mogao da ispuni i posljednji nalog njihovog zajedničkog vlasnika, Aleksandra Vučića – održavanje popisa“, ocijenili su iz DPS-a.

Oni su kazali da im je drago što je Milatović, makar deklarativno i retorički, došao na platformu DPS-a.

„Dok su njegovi partneri iz Demokratskog fronta, koje sada na sve načine pokušava po Vučićevom nalogu da predstavi evropskom strukturom, gostovali po ruskim televizijama i kitili se ruskim rubljama, upravo je DPS vodio vlade tokom kojih su započeti pregovori sa Evropskom unijom, otvorena sva pregovaračka poglavlja i privremeno zatvorena tri“, navodi se u saopštenju partije.

Iz DPS-a su poručili Milatoviću da nastavi da se trudi.

Kako su kazali, ukoliko zaista uvide da je Milatović istinski spreman da podrži evropsku platformu, možda se kvalifikuje da bude njihov partner u budućnosti.

„Za sada, dok ne dokaže drugačije, on je ipak samo mali narcisoidni proizvod beogradske laboratorije baš poput Abazovića i slične posluge preko koje Aleksandar Vučić vuče poteze u Crnoj Gori“, naveli su iz DPS-a.

