DPS: Milatović pokazao zašto mu ni u PES-u ne vjeruju

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović sinoć je pokazao svoje ljudske i političke kvalitete i sada je jasno zašto mu ni članovi Pokreta Evropa sad (PES) ne vjeruju, rekli su iz Demokratske partije sociajlista (DPS).

Milatović je u intervjuu Televiziji Crne Gore kazao da bi, da je on mandatar, Vladu formirao drugačije, jer treba voditi računa o širini i inkluzivnosti.

Iz DPS-a su rekli da je “slučajni predsjednik Crne Gore” u tom intervjuu zasipao javnost demagoškim tiradama i praznim političkim floskulama.

“Pritisnut gubitkom kontrole u matičnoj partiji, u naletu bijesa prema onima koji ga sad već otvoreno prozivaju za spletkarenje u sopstvenim partijskim redovima, Milatović je građanima pokazao svoje pravo lice”, kazali su iz DPS-a.

Oni su naveli da je Milatović, “u osvetničkom raspoloženju prema svojoj partiji u kojoj mu se uticaj mjeri promilima”, optužio pojedince iz PES-a da se tajno ali učestalo, sastaju sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

U DPS-u su, kako su rekli, iznenađeni što takve navode o PES-u čuju upravo od jednog od njegovih lidera, koji je o tome ćutao u predsjedničkoj kampanji.

“Ogovaranje partije čiji si navodni lider, još jedno je “čudo neviđeno” na našoj političkoj sceni”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Milatović je pokušao i da ubijedi građane kako su proruske partije u koaliciji Za budućnost Crne Gore (ZBCG) pod kontrolom Vučića, idealni partneri za izgradnju evropskog puta Crne Gore.

“Zato nam je zadovoljstvo da neko ko forsira proruske stranke i gura ih u izvršnu vlast, ima loše mišljenje o DPS”, naveli su iz te stranke.

Oni su kazali da DPS može sa svima da razgovara, ali nikad neće biti “partner plaćene posluge Vučića i zvaničnog Beograda”, jer su vrijednosti koje zastupaju dijametralno suprotne Milatovićevim i onim koje forsiraju njegovi partneri iz koalicije ZBCG.

“Jučerašnji Milatovićev nastup pokazao je njegove ljudske i političke “kvalitete”, i sada je jasno zašto mu čak ni članovi PES ne vjeruju a kamoli ostali građani Crne Gore”, zaključili su iz DPS-a.

