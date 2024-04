DPS izlazi iz Odbora ako Vlada ne povuče odluku

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) bojkotovaće proces izbornih reformi ukoliko Vlada ne povuče odluku o uvođenju prinudne uprave u opštini Šavnik, saznaje Pobjeda.

U DPS-u smatraju da nezakonito formirani Odbor povjerenika nema smisla nakon odluke predsjednika države Jakova Milatovića da ne raspiše nove izbore u Šavniku i zahtijeva da se okonča postojeći izborni proces.

Prema informacijama Pobjede, poslanici DPS-a će napustiti Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu koji je nedavno formiran s urgentnim, prioritetnim zadacima od kojih je jedan rješavanje pitanja izbora u Šavniku koji traju od oktobra 2022. godine.

Poslanik DPS-a i član Odbora Mihailo Anđušić nije konkretno saopštio tom dnevnom listu koji su sljedeći potezi njegove partije, ali je poručio da će braniti i državu i pravni poredak.

“DPS će se i prema ovom pitanju odnijeti na način kao što smo se odnosili i onda kada su promjenom Zakona o državljanstvu htjeli da sprovode izborni inžinjering, kada su htjeli protivustavno da gaze Zakon o predsjedniku, kao što smo se odnijeli prema pokušaju da se pod manipulacijama i prevarama održi popis stanovništva”, rekao je Anđušić.

On je poručio da je potrebno hitno povući Vladinu protivustavnu odluku i započeti izborni proces okončati na valjan način.

“Očigledno da politikanstvo i međusobne razmirice između Spajića i Milatovića nose nesagledive posljedice iz kojih najviše štete trpe građani koji su žrtve njihovih sukoba”, ocijenio je Anđušić.

On je kazao da takvo stanje, ne samo u Šavniku, već i na državnom nivou najviše pogoduje onim političkim subjektima čiji je cilj destabilizacija Crne Gore, što, prema njegovim riječima, u domenu svoje moći, pojedine političke grupacije intenzivno rade još od formiranja prve Vlade nakon 30. avgusta 2020. godine.

“Tu prije svega mislim na partije konstituente bivšeg Demokratskog fronta, čije je kompletno političko djelovanje zasnovano protiv interesa naše države”, naveo je Anđušić.

