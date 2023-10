DPS: Izborom Mandića Crna Gora dobija antievropsku vladu

Podgorica, (MINA) – Izborom Andrije Mandića na mjesto predsjednika Skupštine, Crna Gora će i zvanično dobiti antievropsku, velikosrpsku i prorusku vlast, ocijenili su u Demokratskoj partiji socijalista (DPS).

“Oslobođenje Crne Gore od antifašizma, europejstva i zapadnog kursa – koje je počelo prije više od tri godine uz neskrivenu podršku međunarodne zajednice, kulminira ovih dana najavom da će optuženi terorista, koji tvrdi da je njegov predsjednik Vladimir Putin, preuzeti mjesto čelnika Skupštine, a da će već naredne godine lideri Demokratskog fronta biti sastavni dio Vlade”, smatraju u DPS-u.

Oni su rekli da, ukoliko takav razvoj događaja bude na kraju i ostvaren, Crna Gora će dobiti treću vladu koja otvoreno i neskriveno radi protiv državnih interesa i čiji je stvarni predsjednik Aleksandar Vučić.

Kako su iz DPS-a naveli, jasno je da će Crna Gora skrenuti sa evropskog i zapadnog puta i da će prioritet u radu Vlade biti podređenost interesima zvaničnog Beograda i Moskve.

“Finalno, svako ko uzme učešće u narednoj vladi potvrdiće da se vodi isključivo interesima – partijskim a ne državnim, i da je za šaku privatnih (interesa) spreman da izda Crnu Goru”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS