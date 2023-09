Dokerti: UK snažno podržava reforme u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Ujedinjeno Kraljevstvo snažno podržava demokratske reforme i razvojnu perspektivu Crne Gore, kazao je britanski ministar za Evropu Leo Dokerti.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Dokerti je, tokom razgovora sa crnogorskim predsjednikom Jakovom Milatovićem, istakao je da je Ujedinjeno Kraljevstvo veoma zainteresovano za region Zapadnog Balkana.

“Kao i da snažno podržava demokratske reforme i razvojnu perspektivu kako Crne Gore, tako i cjelokupnog regiona”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, on je pozdravio posvećenost Milatovića definisanim vanjskopolitičkim prioritetima, uz nadu da će Crna Gora uspješno nastaviti svoj put ka njihovoj implementaciji.

Milatović je pozdravio odlične i savezničke odnose između Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva, koji se produbljuju kroz redovan politički dijalog, uključujući i aktuelnu posjetu Dokertija Crnoj Gori.

On je upoznao Dokertija sa tri ključna prioriteta vanjske politike Crne Gore kojima je snažno posvećen – jačanjem kredibiliteta članstva u NATO, ubrzanjem evropskih integracija i jačanjem dobrosusjedskih odnosa.

Kako je saopšteno, imajući u vidu da je Crna Gora NATO članica od 2017. godine, u fokusu je ispunjavanje uslova za ubrzanje integracionog puta ka članstvu u EU.

“Milatović je istakao uvjerenje da će Crna Gora, kroz sprovođenje neophodnih reformi, posebno u oblasti vladavine prava, ostvariti taj cilj”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, on je ocijenio da bi na taj način Crna Gora predstavljala primjer uspješne priče u regionu Zapadnog Balkana, ali i da bi pozitivne i motivišuće implikacije bile šire od regionalnog konteksta.

“Tokom sastanka je zajednički naglašeno da Crna Gora i Ujedinjeno Kraljevstvo kontinuirano produbljuju saradnju, posebno u oblasti odbrane kao NATO partneri, a razgovarano je i o mogućnostima za dalje jačanje bilateralne saradnje dvije zemlje, posebno u sferi ekonomije”, rekli su iz Službe za informisanje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS