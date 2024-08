Dogovorena organizacija nastave za učenike dvije barske osnovne škole

Podgorica, (MINA) – Nastava za učenike barskih osnovnih škola (OŠ) “Srbija” i “Jugoslavija”, koje su obuhvaćene programom rekonstrukcije kroz projekat Unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama, tokom septembra će biti realizovana u objektima drugih škola, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Iz MPNI su rekli da je izvođač radova u obavezi da stvori uslove za neometanu realizaciju nastavnog procesa do 1. oktobra u matičnim objektima.

Predstavnici tog Vladinog resora organizovali su sastanak sa direktorima tih barskih škola i predstavnicima Savjeta roditelja u cilju organizacije nastave za učenike.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Opštine Bar i izvođača radova.

“Na sastanku je dogovoreno da će nastava za sve učenike početi 2. septembra, a da će se za realizaciju cjelokupne nastave koristiti objekti drugih škola, dok je izvođač radova u obavezi da stvori uslove za neometanu realizaciju nastavnog procesa do 1. oktobra u matičnim objektima”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su prisutni kazali da su zadovoljni zbog najavljenih rekonstrukcija starih školskih objekata, kao i da su spremni da pruže podršku u okviru svojih nadležnosti.

Iz MPNI su zahvalili Opštini Bar na izuzetnoj podršci i doprinosu koji pruža kroz obezbjeđivanje prevoza za učenike u toku septembra.

“Nakon dobijanja rasporeda vožnje od strane škola, prevoznik koji obavlja usluge prevoza će u najvećoj mogućoj mjeri prilagoditi red vožnje potrebama učenika, a prevoz u Opštini Bar za sve učenike je, svakako, besplatan”, kaže se u saopštenju.

Iz MPNI su zahvalili i predstavnicima roditelja na razumijevanju i podršci.

“Iako nakon 50 godina prvi put ulaze u program rekonstrukcije, primjeri organizacije rada barskih škola su najbolji pokazatelji da solidarnost i saradnja svih segmenata obrazovanja uvijek vode ka stvaranju boljih uslova i okruženja za naše najmlađe”, navodi se u saopštenju.

