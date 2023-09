Dječak nosio noževe u školu, prijava protiv majke

Podgorica, (MINA) – Službenci Odjeljenja bezbjednosti Budva oduzeli su od učenika osnovne škole više noževa i pirotehnička sredstva, a protiv majke maloljetnika podnijeli su prekršajnu prijavu, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, budvanska policija je postupala na osnovu saznanja da trinaestogodišnji dječak sa sobom u školu i školsku zonu nosi nož.

„Policija je došla do fotografije na kojoj se vidi da taj dječak u prostorijama osnovne škole drži manji nož i predmet crne boje nalik na pištolj“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da su nakon toga preduzete radnje u objektu stanovanja dječaka i njegove majke V.M. (35).

„Tom prilikom je pronađeno više komada metalnih noževa, plastični pištolj – igračka i plastična municija, kao i pirotehnička sredstva“, navodi se u saopštenju.

Kako su naveli iz policije, pronađeni predmeti su privremeno oduzeti, a o događaju su obaviješteni službenici Centra za socijalni rad radi preduzimanja mjera i radnji iz njihove nadležnosti.

Iz policije su kazali da je sa događajem upoznat i državni tužilac koji se izjasnio da u navedenom događaju nema elemenata krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

„Protiv zakonskog zastupnika maloljetnika, majke V.M., je zbog propuštanja mjera roditeljskog nadzora podnešena prekršajna prijava u skraćenom postupku, shodno Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici“, dodaje se u saopštenju.

