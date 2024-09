Diplomate iz svih članica EU u posjeti Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Diplomate iz 27 država članica Evropske unije (EU), članovi radne grupe Savjeta EU za proširenje – KOELA, borave u dvodnevnoj posjeti Crnoj Gori gdje će se sastati sa državnim zvaničnicima i predstavnicima ključnih institucija zaduženih za proces pristupanja države Uniji.

Kako je najavljeno iz Delegacije EU u Podgorici, evropske diplomate će se, tokom radne posjete, sastati i sa predstavnicima organizacija civilnog društva.

Novoimenovani ambasador EU u Crnoj Gori Johan Satler kazao je da je riječ o prvoj velikoj posjeti, svega nekoliko dana od početka njegovog mandata.

On je, u izjavi povodom posjete članova KOELA, pojasnio je da je riječ o diplomatama koji su zaduženi za proces proširenja, koji nadgledaju proces pridruživanja Crne Gore Uniji i prate napredak na reformskom putu, ali i kvalitet zakona i propisa.

Prema njegovim riječima, posjeta je važna zbog dvije stvari, a prva je to što je Crna Gora pokazala da može da napreduje.

“Bio sam srećan što sam mogao da vidim, i prije nego što sam stigao u Crnu Goru, da ste prošli takozvani IBAR test. IBAR (Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila), sada to ovdje svi znaju, bio je vrlo važan test jer se radi o vladavini prava, pravosuđu i veoma važnim zakonima koji su doneseni”, kazao je Satler.

On je rekao da je sada dobar trenutak i pozvao sve donosioce odluka u državi, Vladu, ali i opoziciju, da taj trenutak iskoriste jer je, kako je naveo, članstvo u EU proces cjelokupnog društva.

“Druga važna stvar je da je EU spremna za nove države članice. Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, govori o istorijskom pozivu da se EU kompletira. A to je nešto u čemu Crna Gora može da posluži kao primjer“, rekao je Satler.

