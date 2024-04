Podgorica, (MINA) – Dio naselja Stari aerodrom u Podgorici biće bez vode danas do 15 sati, saopšteno je iz podgoričkog Vodovoda.

Kako su naveli, bez vode je dio naselja oko Cvijetne ulice.

Iz Vodovoda su kazali da je vodosnabdijevanje obustavljeno zbog kvara na vodovodnoj mreži.

