Dio Podgorice bez struje

Podgorica, (MINA) – Djelovi više podgoričkih naselja ostali su bez struje zbog problema na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS).

Iz te kompanije su na društvenim mrežama objavili da su bez struje djelovi Zagoriča, centra grada, Momišića, Rogama, Malog brda i Zlatice.

Kako su naveli, bez struje su i naselja Gorica, Smokovac i Medun.

“Ekipe su na terenu i rade na otklanjanju nastalog problema na mreži”, kazali su iz CEDIS-a.

