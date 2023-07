DIK odbacio prigovor SDP-a

Podgorica, (MINA) – Državna izborna komisija (DIK) odbacila je prigovor Socijaldemokratske partije (SDP) na izborni proces u Kolašinu kao neblagovremen.

SDP je uložio prigovor u vezi ponavljanja izbora na jednom biračkom mjestu u Kolašinu, za koje je nosilac liste Pravda za sve Vladimir Leposavić povukao ustavnu žalbu.

U obrazloženju prigovora navodi se da je Opštinska izborna komisija Kolašin donijela rješenje o raspuštanju biračkog odbora na biračkom mjestu broj 1 – JU SMŠ “Braća Selić” i ponavljanju izbora na tom biralištu, ali da nije postupila po toj odluci.

SDP ima pravo da uloži žalbu Ustavnom sudu čime se rokovi za proglašenje konačnih rezultata izbora dodatno odgađaju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS