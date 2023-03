DIK da otvori sjednice za javnost tokom izbornog dana

Podgorica, (MINA) – Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) pozvao je Državnu izbornu komisiju (DIK) da u cilju zaštite integriteta izbornog procesa, obezbijedi punu transparentnost rada i otvori sjednice za javnost tokom izbornog dana.

Iz CeMI-ja je saopšteno da su članovi DIK-a na današnjoj sjednici raspravljali o tome da isključe medije sa sjednica, za vrijeme pauze ili prekida.

“Ujedno, prisustvo će imati samo akreditovani novinari, kao i akreditovani i ovlašćeni posmatrači i predstavnici kandidata, dok će za sve druge zainteresovane osobe sjednice biti zatvorene”, naveli su iz CeMI-ja.

U toj nevladinoj organizaciji smatraju da bi to bila nedopustiva, diskriminišuća i nedemokratska odluka.

“Očekivali smo da DIK pokaže proaktivnost i u 21. vijeku modernih tehnologija, koje su nam svima dostupne, obezbijedi makar javni prenos sjednica, bez ograničenja”, rekli su iz CeMI-ja.

Oni su kazali da je to praksa u svim zemljama okruženja.

“A da ne pominjemo zemlje članice Evropske unije, u kojima je ovakvo ponašanje nezamislivo”, dodali su iz CeMI-ja.

Oni su rekli da im prethodni izborni ciklusi u kojima su se, kako su naveli, ključne odluke donosile iza zatvorenih vrata i uz kontroverzne prakse, daju za osnov da posumnjaju da je ta odluka donešena ciljano.

“Kako bi se prevashodno zaštitili pojedinačni interesi političkih partija, dok se u potpunosti zanemaruje interes javnosti da ima punu informaciju i njihovo pravo da znaju na koji način se donose ključne odluke u Komisiji čiji bi osnovni cilj trebalo da bude da štiti javni interes”, kaže se u saopštenju.

