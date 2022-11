Demokrate i Demos traže da se Njegošev dan ubuduće praznuje dva dana

Podgorica, (MINA) – Demokratska Crna Gora i Demos predali su u skupštinsku proceduru Predlog izmjena i dopuna Zakona o državnim i drugim praznicima, kojima se predviđa da se ubuduće Dan Njegoševog rođenja praznuje dva neradna dana.

Kako je saopšteno iz Demokratske Crne Gore, to su učinili zbog “skandaloznog tumačenja Zakona i neuvažavanja apela poslanika Demokrata od strane Vlade da 14. novembar bude neradni dan”.

Demokrate su podsjetile da je crnogorski praznik kulture, Njegošev dan, pao u nedjelju koja je već neradna djelovanjem drugog Zakona.

“Poslanici Demokrata i Demosa predali su u skupštinsku proceduru Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o državnim i drugim praznicima kojim se predviđa da se ubuduće Dan Njegoševog rođenja praznuje dva neradna dana”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je to slučaj i sa drugim državnim praznicima u državi.

“Kancelarije Demokratske Crne Gore nijesu radile u ponedjeljak. Demokrate i Demos odaju počast našem velikanu, tako ćemo nastaviti i u godinama koje slijede”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS