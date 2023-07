Đeljošaj: Opština Tuzi je najveći poštovalac svih zakona Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Opština Tuzi je najveći poštovalac svih zakona države Crne Gore, u svakom smislu i pogledu, poručio je predsjednik te opštine Nik Đeljošaj.

Građanski aktivista i član Pokreta Preokret, Dževdet Pepić, objavio je ranije na društvenim mrežama da u Tuzima i ove godine Dan državnosti protiče bez istaknutih državnih obilježja, navodeći da to ne može služiti na čast čelnicima te opštine.

Đeljošaj je u reagovanju naveo da je državna zastava u Tuzima sačuvana i istaknuta uvijek i na svakom mjestu, kako je definisano zakonom.

„Zastave ne koristimo da prikrijemo neznanje i nerad. Zastava je simbol države“, poručio je Đeljošaj na Fejsbuku /Facebook.

Prema njegovim riječima, nakon što nije uspio da na lokalnim izborima Malesiju podijeli na vjerskoj osnovi, Pepić sada „nastavlja da piše nebuloze“.

Đeljošaj je kazao da zna da Pepić „pati zbog toga što se Malesija razvija““.

„Biće još razvoja i razvoja, i ujedno poštovanja svih zakonskih propisa, ponovo ćemo dobiti pozitivno mišljenje na završni račun budžeta“, naveo je Đeljošaj.

Kako je kazao, Opština će za koji dan donijeti odluku da postave spomenik Skenderbegu.

„Daćemo veliki doprinos da naša država Crna Gora bude jaka, ekonomski prosperitetna i poštovana“, istakao je Đeljošaj.

Prema njegovim riječima, u Malesiji najbolje znaju i poštuju šta znači ustati i boriti se i osloboditi se od okupatora.

„Ne pravimo razliku između okupatora, onaj njemački prije nekoliko decenija ili turski od prije vijek i više. Za nas je okupator okupator, i svaki put i uvijek ćemo se odnositi i poštovati borbe predaka protiv okupatora“, naveo je, između ostalog, Đeljošaj.

On je građanima Crne Gore čestitao Dan ustanka protiv okupatora i Dan državnosti.

