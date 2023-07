Đeljošaj: Nova Vlada da bude stabilna

Podgorica, (MINA) – Nova Vlada treba da bude stabilna, što dugoročnija i zasnovana na principima koji su jasno definisani, poručio je nosilac liste koalicije Albanski forum, Nik Đeljošaj.

On je novinarima, nakon razgovora sa predsjednikom Pokreta Evropa sad (PES) Milojkom Spajićem, o formiranju nove Vlade, rekao da su imali konstruktivan sastanak.

„Imamo naše programske principe, koje cijelo vrijeme zagovaramo. To je nešto sto smo danas zvanično predstavili predstavnicima PES-a“, naveo je Đeljošaj.

On je poručio da se nada usaglašavanju oko tih principa, koji su za njih veoma važni.

„Nijesmo trgovačko društvo, mi smo ozbiljni politički subjekt, imamo naša osnovna programska opredjeljenja i želimo da se ona vide kroz program Vlade“, dodao je Đeljošaj.

Prema njegovim riječima, osnov svega je da Vlada bude stabilna, što dugoročnija i na principima koji su jasno definisani.

Na pitanje zašto manjine u zvaničnim pregovorima nastupaju odvojeno, Đeljošaj je odgovorio da su svi odvojeno izašli na izbore, i da komunikacija između njih postoji i uvijek će postojati.

„Ali mi smo svi zasebni subjekti, koji imaju svoja programska opredjeljenja“, naveo je Đeljošaj.

Za Albanski forum je, kako je istakao, veoma važna spoljnopolitička orijentacija države i buduće Vlade.

„Prema onome što je agresija Rusije na Ukrajinu, onome što je nedvosmisleno potvrđivanje da je Crna Gora članica NATO-a, međunarodnih obaveza Crne Gore, da nema dileme oko priznanja Kosova. I naravno – decentralizacija, zatvranje kladionica i staračka naknada“, kazao je Đeljošaj.

Upitan šta mu je Spajić rekao na zahtjev o zatvaranju kladionica, on je naveo da će o tome dodatno razgovarati.

„Mislim da su to odluke koje treba da analiziramo, mi smo saopštili naše stavove“, rekao je Đeljošaj.

