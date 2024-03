Đeljošaj: Humanitarnom vojnom intervencijom zaustavljena Miloševićeva politika zločina

Podgorica, (MINA) – Civilizovani svijet je, prije 25 godina, morao humanitarnom vojnom intervencijom da zaustavi politiku zločina Slobodana Miloševića, kazao je lider Albanske alternative (AA) Nik Đeljošaj.

On je, kako je saopšteno iz AA, rekao da je “zaustavljeno etničko čišćenje i još veći zločini”.

“Intervencija je donijela mir i razvoj Balkana. A 25 godina poslije, većina balkanskih država je pristupila NATO savezu i, zajedno sa njima, čuvamo mir od zločinačkih politika”, dodao je Đeljošaj.

Sve države, kako je dodao, uključujući i Kosovo, koračaju sigurno putem ka Evropskoj uniji i sveobuhvatnom razvoju.

“Nažalost, i ova humanitarna intervencija, koja je sprovedena, naglašavam i podsjećam, još jedanput, kao odgovor na zločinačku politiku Slobodana Miloševića, sobom je odnijela nevine žrtve”, kazao je Đeljošaj.

On je kazao da je “prilika da se prisjetimo nevinih žrtava koje stoje kao zalog trajnom miru koji je donijela ova intervencija, kojom su zaustavljeni ratni zločinac i politika koju je personifikovao”.

“Zauvijek smo zahvalni našem parterskom NATO savezu što je tada vratio mir, ali i što i dalje čuva i što će čuvati i garantovati mir u ovom dijelu Evrope od bilo kakvih zločinačkih politika”, zaključio je Đeljošaj.

