Danas konstitutivna sjednica Savjeta ASK-a

Podgorica, (MINA) – Konstitutivna sjednica Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) biće održana danas, sa početkom u 17 sati.

Na predloženom dnevnom redu je izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta ASK-a, kao i tekuća pitanja.

Sjednica će biti održana u prostorijama Agencije.

Skupština Crne Gore je u srijedu za članove Savjeta ASK-a izabrala Aleksandru Vukašinović, Pavla Ćupića, Draganu Šuković, Slavicu Mirković i Mladena Tomovića.

