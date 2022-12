Danas je Božić po Gregorijanskom kalendaru

Podgorica, (MINA) – Vjernici koji vrijeme računaju po gregorijanskom kalendaru danas slave Božić, jedan od najvećih hrišćanskih praznika.

Osim Rimokatoličke, zapadnih crkava i hrišćanskih crkava istočnog obreda, Božić slave i pravoslavne pomjesne crkve koje su krajem prošlog vijeka prešle na Gregorijanski kalendar.

Božićne čestitke vjernicima i sveštenstvu u Crnoj Gori uputili su najviši državni funkcioneri i predsjednici političkih partija.

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović čestitao je Božić nadbiskupu barskom Roku Đonlješaju, biskupu kotorskom Ivanu Štironji, svim građanima katoličke vjeroispovijesti i sveštenstvu.

„Božić je prilika da na trenutak zastanemo i podsjetimo se na ono što je doista važno i usmjerimo se prema ciljevima i očekivanjima u godini koja dolazi“, naveo je Đukanović.

Premijer Dritan Abazović poručio je u čestitki da su multietnički i multikonfesionalni sklad najveće vrijednosti Crne Gore, poručio je premijer Dritan Abazović.

“Neka blagdani rode nadu u pobjedu univerzalnih vrijednosti i motivišu nas da tokom cijele godine budemo solidarni i odlučni u promociji zajedništva u našem društvu”, rekao je Abazović.

Božić je sveštenstvu i vjernicima čestitala i predsjednica Skupštine Danijela Đurović, uz želju da najradosniji hrišćanski praznik provedu u miru, ljubavi i blagostanju, sa porodicama, prijateljima i komšijama.

„U ovim svetim danima sjetimo se duhovne i univerzalno humane poruke Božića da treba da budemo, prije svega, ljudi i da u sebi njegujemo najplemenitije vrijednosti ljubavi, mira, solidarnosti i poštovanja drugog”, navela je Đurović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS