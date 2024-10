Danas i sjutra HPV vakcinacija

Podgorica, (MINA) – Domovi zdravlja u više crnogorskih opština organizovaće danas i sjutra vakcinaciju protiv humanog papiloma virusa (HPV), u okviru jesenje kampanje, saopštili su iz Instituta za javno zdravlje (IJZ).

Iz IJZ su podsjetili da se vakcinacija obavlja radnim danima direktno u dogovoru sa timovima izabranih doktora za djecu.

„A vikendima mogu doći sva djeca (djevojčice i dječaci) uzrasta od devet do 18 godina, bez obzira da li su direktno pozvani i da li imaju izabranog doktora ili ne”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su DZ počeli i sa sistematskim pregledima školske djece u okviru kojih se isto može primiti HPV vakcina.

„Dio roditelja koji su ostavili validan broj telefona u zdravstvenom kartonu djeteta dobio je ili će dobiti SMS poruku sa pozivom za vakcinaciju djece”, navodi se u saopštenju IJZ.

Oni su se izvinili svima koji poruku dobiju greškom.

„To se dešava ako su tokom prethodnih godina promijenili broj telefona a isto nije prijavljeno i ažurirano u zdravstvenom kartonu DZ-a”, dodaje se u saopštenju.

Iz IJZ su rekli da osim HPV vakcine, tokom vikenda, djeca mogu primiti i ostale vakcine iz redovnog kalendara.

“Kampanja za sada daje rezultate, i nakon pet mjeseci izuzetno niskog interesovanja za HPV vakcinaciju, od kraja septembra, kada smo ponovo pokrenuli kampanju, bilježimo značajne iskorake”, kazali su iz IJZ.

Vakcinacija u Podgorici biće organizovana i za zainteresovane iz opština Zeta i Tuzi, u DZ „Stara Varoš“, danas i sjutra od devet do 13 sati.

Vakcinacija u DZ na Cetinju i u Budvi biće organizovana danas i sjutra od osam do 12 sati.

U kotorskom i tivatskom DZ vakcinacija će biti organizovana danas od osam do 12 sati, a u Herceg Novom danas i sjutra od devet do 11 sati.

Vakcinacija u DZ u Baru biće organizovana u danas od devet do 14 sati, u Ulcinju od osam do 14 sati i u Danilovgradu od osam do 12 sati.

U DZ u Nikšiću vakcinacija će biti organizovana sjutra od devet do 13 sati, a u beranskom DZ u danas i sjutra od osam do 14 sati.

Vakcinacija će u plavskom DZ biti organizovana u danas od osam do 15 sati, a u DZ u Bijelom Polju danas od deset do 14 i sjutra od devet do 14 sati.

U rožajskom DZ vakcinacija će biti organizovana danas i sjutra u terminu od osam do 14 sati, a u DZ u Pljevljima od osam do 12 sati.

