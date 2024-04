Da su izbori slobodni i fer smatra 58 odsto građana

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori 58 odsto građana smatra da su izbori bili slobodni i fer, što je za 11 odsto više u odnosu na 2022. godinu, pokazalo je istraživanje o povjerenju javnosti u izbore u Crnoj Gori, koje je naručila Misija OEBS-a.

Istraživanje je sprovela agencija Damar na reprezentativnom nacionalnom uzorku od 1,2 hiljade ispitanika, prošle godine, nakon predsjedničkih i parlamentarnih izbora.

“Istraživanje o povjerenju javnosti u izbore u Crnoj Gori pokazalo je da 58 odsto građana smatra da su izbori bili slobodni i fer, u poređenju sa 47 odsto 2022. godine”, saopšteno je iz Misije OEBS-a.

Navodi se da 32 odsto građana smatra da je potrebna izborna reforma u Crnoj Gori, dok skoro polovina, njih 46 odsto vjeruje da je potrebno hitno sprovesti izbornu reformu.

“Izvještaj pokazuje da šest od deset ljudi smatra da članovi Državne izborne komisije (DIK) ne bi trebalo da budu povezani sa političkim partijama, a skoro 69 odsto je kazalo da političke partije imaju uticaj na članove izbornih komisija”, kazali su iz OEBS-a.

Prema njihovim riječima, istraživanje je pokazalo da je 31 odsto birača generalno zadovoljno procesom glasanja, nešto više nego 2022. godine, kada je 26 odsto kazalo da su zadovoljni.

“Nakon zajedničke kampanje Misije i DIK-a, usmjerene na edukaciju birača prošle godine, broj ispitanika koji je rekao da nije dovoljno informisan o tome kako funkcioniše proces glasanja pao je sa 41 odsto u 2021. na 21 odsto u prošloj godini”, kaže se u saopštenju OEBS-a.

Iz te organizacije su naveli da tri četvrtine ispitanika i dalje smatra da govor mržnje i izborna prevara ostaju problem.

Navodi se i da većina ispitanika (70 odsto) vjeruje da su prepreke političkom učešću osoba sa invaliditetom problem.

Šefica Misije Dominik Vag ocijenila je da je sada potreban dalji rad kako bi se osiguralo da povjerenje javnosti u izbore nastavi da raste.

“Odbor za izbornu reformu, kroz sprovođenje preporuka ODIHR-a izdatih prošlog decembra, igraće ključnu ulogu u postizanju tog cilja“, rekla je Vag.

Predsjednik DIK-a Nikola Mugoša zahvalio je Misiji na praćenju stavova javnosti o različitim aspektima izbora.

“DIK je spremna da sarađuje sa Odborom za izbornu reformu Skupštine na unapređenju izbornog zakonodavstva i da obezbijedi da povjerenje javnosti u izbore nastavi da raste“, rekao je Mugoša.

