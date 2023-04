Ćupić: Ustavni sud samo formalno deblokiran

Podgorica, (MINA) – Ustavni sud je samo formalno deblokiran što se vidi i iz postupanja u slučaju ocjene ustavnosti ukaza predsjednika Crne Gore o raspuštanju Skupštine, ocijenjeno je iz Građanske alijanse (GA).

Koordinator Programa ljudskih prava i pravde u GA, Pavle Ćupić je kazao da bi bilo značajno da je Ustavni sud razmotrio inicijativu koja mu je podnijeta i dao stručni stav.

“U ovom trenutku upitna je i zakonitost rada Skupštine s obzirom na to da se Ustavni sud nije izjasnio o ukazu predsjednika Crne Gore o njenom raspuštanju, čime se samo produbljuje postojeća kriza”, rekao je Ćupić agenciji MINA.

Komenatrišući stanje u Ustavnom sudu, Ćupić je rekao da se iz posljednjeg postupanja vidi da je taj sud samo formalno deblokiran.

On je naveo da je GA ukazivala na neophodnost izbora i sedmog sudije Ustavnog suda kako bi se ta institucija i suštinski deblokirala.

“A samim tim bi se izbjegle i ovakve situacije kada Ustavni sud ne može da donese odluku”, dodao je Ćupić.

Upitan da li očekuje da bude izabran nedostajući sudija, Ćupuć je rekao da imajući u vidu da je Skupština raspuštena i da veliki broj poslanika ne učestvuje u radu parlamenta, teško je očekivati da četvrti sudija Ustavnog suda bude izabran do završetka parlamentarnih izbora.

“Izbor još jednog sudije Ustavnog suda mora se naći visoko na agendi poslanika nakon parlamentarnih izbora kako bi se mogla rješavati sva pitanja koja blokiraju vladavinu prava u Crnoj Gori”, smatra Ćupić.

Komentaršući koliko je loše po cijeli sistem da stanje, gdje je odnos tri-tri među sudijama, bude i dalje, Ćupić je kazao da dok ne bude izabran četvrti sudija Ustavnog suda, neće doći ni do suštinske deblokade te institucije.

“Što ne mora da znači da će sudije tada biti lišeni političkog uticaja, ali će se barem donositi odluke i rješavaće se predmeti”, smatra Ćupić.

Odgovarajući na pitanje koliko to može opet usporiti državu na putu ka Evropskoj uniji (EU) i koliko će se odraziti na godišnji izvještaj Evropske komisije (EK), Ćupić je rekao da će se takva situacija negativno uticati na godišnji izvještaj EK.

“Nijesmo primjetili da je Ustavni sud nakon izbora troje sudija postao efikasniji i uhvatio se u koštac sa nagomilanim problemima, te intezivirao rad na postupanjima po podnijetim inicijativama i Ustavnim žalbama”, rekao je Ćupić.

Prema njegovoj ocjeni, mora doći do pomaka u rješavanju zaostalih predmeta, a sve institucije pa i Ustavni sud moraju povećati transparentnost.

“Koliki bi trebao biti značaj te institucije jasno se vidi iz mnogih prethodnih postupaka, kao i pravne krize u kojoj se Crna Gora nalazi. Ta institucija je pozvana da većinu tih problema riješi i da jasne instrukcije kako dalje postupati u konkretnim slučajevima”, zaključio je Ćupić.

