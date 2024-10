Ćulafić: Projektima i podrškom unaprijedićemo rad Deponije

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS) posvećeno je tome da, kroz zajedničke projekte i podršku, unaprijedi rad Deponije u Podgorici, poručio je resorni ministar Damjan Ćulafić.

Kako je saopšteno iz MERS-a, Ćulafić je danas sa saradnicima obišao Deponiju, gdje je održan sastanak na kojem je prezentovan rad preduzeća, kao i potencijalni projekti za unapređenje upravljanja otpadom.

U saopštenju se navodi da su, u okviru prezentacije rada Deponije, istaknuti planirani projekti unapređenja koji se odnose na termičku obradu otpada, izgradnju kogeneracijskog postrojenja, postrojenja za tretman elektronskog i električnog otpada, za tretman guma, kao i postrojenja za tretman građevinskog otpada.

Ćulafić je rekao da Deponija predstavlja važan segment i da je Ministarstvo posvećeno tome da, kroz zajedničke projekte i podršku, unaprijedi njen rad.

„Održivo upravljanje otpadom je prioritet, a samo kroz blisku saradnju sa ovakvim preduzećima možemo postići ciljeve na nacionalnom nivou”, naveo je Ćulafić.

Stoga će, kako je istakao, pružiti svu neophodnu pomoć Deponiji kako bi zajedno postigli viši nivo zaštite životne sredine i efikasnije upravljanje otpadom.

“Ovo je od suštinske važnosti za zdravlje građana i očuvanje prirodnih resursa Crne Gore“, ocijenio je Ćulafić.

Izvršni direktor Deponije Aleksandar Božović rekao je da je ovo prva posjeta ministra ekologije tom gradskom preduzeću.

On je, kako je saopšteno, informisao Ćulafića da su potpisani ugovori sa opštinama Kolašin i Mojkovac u vezi sa deponovanjem otpada.

Ćulafić je naglasio da je saradnja sa lokalnom samoupravom od ključnog značaja za uspješnu implementaciju ekoloških politika.

„Lokalne samouprave su naši ključni partneri u sprovođenju projekata vezanih za unapređenje ekoloških standarda, jer one direktno učestvuju u primjeni mjera na terenu”, istakao je Ćulafić.

Kako je dodao, bez njihove aktivne uključenosti ne mogu se postići željeni rezultati u pogledu zaštite životne sredine i održivog razvoja.

“Zajedno moramo raditi na razvijanju lokalne infrastrukture za upravljanje otpadom, ali i na edukaciji građana o značaju pravilnog odlaganja i reciklaže“, rekao je Ćulafić.

Iz MERS-a su kazali da su predstavnici Deponije tokom sastanka naglasili važnost daljeg uključivanja u izradu dva podzakonska akta Zakona o upravljanju otpadom.

Ćulafić je poručio da će Deponija i Ministarstvo nastaviti da sarađuju u cilju poboljšanja infrastrukture i ekoloških standarda.

“Jer je odgovorno upravljanje otpadom jedan od glavnih preduslova za održivi razvoj Crne Gore“, zaključio je Ćulafić.

