Ćulafić: Država aktivno da kreira politike za očuvanje pčela

Podgorica, (MINA) – Država mora aktivno kreirati politike za zaštitu prirodnih staništa i podršku održivim praksama pčelarenja, kazao je ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić.

On je to kazao na predstavljanju 3D makete Kranjske pčele, koja je na inicijativu Ambasade Slovenije izložena u Naučno-tehnološkom parku Crne Gore, a u susret Svjetskom danu pčela koji se obilježava 20. maja.

Ćulafić je kazao da su pčele jedna od najvažnijih, ali često potcijenjenih, karika u očuvanju prirode, dodajući da su one daleko više od proizvođača meda.

“Zahvaljujući pčelama, poljoprivreda funkcioniše, opstaje ekološka ravnoteža, ekosistemi ostaju stabilni, a biološka raznovrstnost se održava”, naveo je Ćulafić.

Prema njegovim riječima, neprocjenjiva je vrijednost autohtone Kranjske pčele koja se tradicionalno gaji u našem regionu, a koja je poznata po svojoj prilagodljivosti, visokoj produktivnosti, otpornosti na bolesti i sposobnosti da preživi i u najzahtjevnijim klimatskim uslovima.

Ćulafić je podsjetio da su pčele danas ugrožene, navodeći da država mora aktivno raditi na kreiranju politika koje će omogućiti njihovo očuvanje.

“Država mora aktivno raditi na kreiranju politika koje će omogućiti očuvanje oprašivača kroz edukaciju, zaštitu prirodnih staništa i podršku održivim praksama pčelarenja”, rekao je Ćulafić.

Prema njegovim riječima, edukativni 3D prikaz upravo Kranjske pčele više je od naučnog eksponata.

“On je most između nauke, obrazovanja i šire javnosti. Kroz ovakve sadržaje, posebno djeci i mladima, približavamo složenost i značaj pčelinjeg svijeta i jačamo svijest o važnosti njihove zaštite”, naveo je Ćulafić.

Ambasadorka Slovenije Bernarda Gradišnik podsjetila je da su Ujedinjene nacije 2017. godine, na inicijativu Slovenije koja ima dugu pčelarsku tradiciju, 20. maj proglasile Svjetskim danom pčela.

“Pčele omogućavaju naš opstanak i prosperitet, zato se mi za njihov opstanak i prosperitet moramo potruditi još više”, rekla je Gradišik, ističući da u Sloveniji pčelarstvo odavno ima važnu ulogu.

Ona je podsjetila da je u Sloveniji 2018. godine osnovana Slovenačka pčelarska akademija, čiji je cilj širenje znanja, kompetencija i prakse pčelarske profesije.

Gradišnik je istakla i da je Kranjska pčela, čiji je model izložen u Podgorici, autohtona rasa pčela porjeklom sa teritorije Slovenije.

“Odlikuje se izuzetnim osobinama koje ih čine popularnim među pčelarima, a to su marljivost, miroljubivost, odlična orjentacija i na kraju dobar prinos”, pojasnila je Gradišnik, dodajući da se ta vrsta pčele danas može naći na svim kontinentima.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković ukazao je na značaj pčele za opstanak čovječanstva, ali i flore i faune.

On je kazao da bi svi, u Crnoj Gori i regionu, trebalo da prihvate ljubav koju Slovenija ima prema prirodi.

Joković je kazao da u Ministarstvu rade sve kako bi što više pomogli pčelama i pčelarima, dodajući da pčela, osim proizvodnje meda, ima mnoge uloge koje su važne za čovječanstvo.

I predsjednik udruženja pčelara Crne Gore Radule Miljanić ukazao je na važnost pčele za budućnost planete i održivost biodiverziteta.

On je zahvalio Ambasadi Slovenije i ostalima koji su doprinijeli predstavljanju 3D makete Kranjske pčele u Crnoj Gori, navodeći da je cilj usvajanje novih i boljih tehničkih i tehnoloških standarda u proizvodnji meda i drugih pčelinjih proizvoda.

Direktorka Naučno-tehnološkog parka Valentina Radulović rekla je da je 3D maketa ne samo jedno fascinatno tehnološko dostignuće, već da podsjeća koliko su pčele ključne za ekosistem, očuvanje biodiversiteta i održivu budućnosti.

Radulović je istakla da je Naučno-tehnološki park Crne Gore sa velikim zadovoljstvom domaćin tog značajnog događaja.

“Vjerujemo da upravo kroz ovakve projekte spajamo ono što je srž naše misije – razvoj tehnologije koja ima konkretan i pozitivan uticaj na zajednicu i na prirodu”, rekla je Radulović.

Marica Melović iz Ministarstva prosvijete, nauke i inovacija kazala je da je izložba u Naučno-tehnološkom parku primjer kako nauka može postati opipljiva, vidljiva i živa.

“3D maketa pčele rezultat je vrhunske interdisciplinarne saradnje i ona je zapravo dokaz da nauka nije zatvorena samo u laboratorijama, već da ima svoju publiku, svoju funkciju i svoje mjesto u našem svakodnevnom životu”, kazala je Melović.

Ona je naglasila da je pčela univerzalan simbol predanog rada, discipline i korisnosti, koji se često koristi kao metafora za zajednicu u kojoj svaki pojedinac doprinosi opštem dobru.

“U obrazovanju i nauci, pčela simbolizuje upornost u učenju, strpljenje i stalnu potragu za znanjem”, rekla je Melović, dodajući da pčela simbolizuje i zajedništvo i organizaciju.

“Košnica je savršen primjer koordinisane saradnje gdje svaka jedinka ima svoju ulogu”, rekla je Melović, ističući značaj balansa između individualnog i kolektivnog.

Prema njenim riječima, pčela na izložbi simbolizuje transformacije i inovacije, a oni su upravo važni u nauci i obrazovanju.

Maketa 3D Kranjske pčele, koja je jedinstveni edukativni i promotivni model, biće izložena do 15. maja u holu Naučno-tehnološkog parka Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS