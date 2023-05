Crnoj Gori potrebno jedinstvo i zajednički rad

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori je sada potrebno jedinstvo i zajednički rad kako bi postala dio ujedinjene Evrope, kazala je ambasadorka Evropske unije u Crnoj Gori Oana Kristina Popa.

Kako je saopšteno iz Delegacije EU u Crnoj Gori, Popa je, na prijemu povodom Dana Evrope, kazala da je prethodna godina bila puna izazova.

“Generacija smo Evropljana koja je suočena sa najvećim bezbjednosnim, zdravstvenim i ekonomskim rizicima od nastanka ujedinjene Evrope, prije 73 godine”, navela je Popa.

Ona je saopštila da osjeća veliki ponos zbog snage i jedinstva koje su Evropljani pokazali u tim teškim vremenima.

Popa je rekla da su dokazali da ostaju vjerni svojim vrijednostima, služe svojim građanima i da stoje čvrsto uz svoje prijatelje i partnere.

“Zajedno smo prebrodili nezapamćenu zdravstvenu krizu, pomogli onima kojima je ekonomska pomoć bila najpotrebnija, i stali uz naše komšije u Ukrajini, u njihovoj pravednoj borbi protiv tiranije i agresije”, kazala je Popa.

Ona je navela da joj je čast što služi u Crnoj Gori, koja je u potpunosti stala uz Evropsku uniju protiv ruskog agresorskog rata, i otvorila svoja vrata za hiljada ukrajinskih izbjeglica.

“Crna Gora je postupila ispravno i pravedno”, rekla je Popa.

Ona je saopštila da su tragični događaji u Srbiji od prošle sedmice pokazali da solidarnost i saosjećanje ne poznaju granice.

“Baš kao što smo ujedinjeni u empatiji povodom tih užasnih tragedija, tako isto moramo zajedno graditi bolju sadašnjost i budućnost za našu djecu”, rekla je Popa.

Ona je navela da sada Crna Gora treba da njeguje to isto jedinstvo i posvećenost svojoj budućnosti u Evropskoj uniji, i da napreduje u ključnim reformama.

“Sada su Crnoj Gori potrebni jedinstvo i zajednički rad iznad političkih i drugih razlika, kako bi se ova želja ostvarila i kako bi ova predivna zemlja postala dio ujedinjene Evrope”, zaključila je Popa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS