Crnogorski robotičari treći na Olimpijadi u Singapuru

Podgorica, (MINA) – Crnogorski robotičari osvojili su treće mjesto na Olimpijadi “First Global Challenge” u Singapuru, na kojoj su učestvovali predstavnici 191 države.

Crnogorski tim činili su Bojana Moračanin, Miloš Milićević, Lazar Milićević, Matija Popović i David Labović, a njihovi mentori su Nina Drakulić i Biljana Krivokapić.

Premijer Dritan Abazović rekao je da su mladi robotičari na Olimpijadi postigli nevjerovatan rezultat.

“Ponosni smo na ovakve mlade. Oni su primjer svima kako se trudom i zalaganjem dolazi do rezultata kojim će se nacija diviti”, naveo je Abazović na Tviteru /Twitter/.

